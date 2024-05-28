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Cuma gününe kadar sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, 31 Mayıs Cuma gününe kadar sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Cuma gününe kadar sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 28 Mayıs – 03 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağışlı sonrasında açık ve az bulutlu olacak

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 30 – 33 derece, sahillerde 26 – 29 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, ikinci yarısında ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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