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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte İstanbul’daki etkinliklere katılmak üzere adadan ayrıldı. 

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü için İstanbul’da düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere saat 09.50’de adadan ayrıldı. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte İstanbul’daki etkinliklere katılmak üzere adadan ayrıldı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü için İstanbul’da düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere saat 09.50’de adadan ayrıldı. 


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul’da, ulusal mücadele ve direnişin örgütlenmesinde çok önemli bir yeri bulunan İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu himayelerinde düzenleyeceği 20 Temmuz Barış Harekatının 47. yıl dönümü etkinliklerine katılacak.


Açıklamaya göre etkinliklere büyük bir katılım, coşku ve heyecan bekleniyor. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın İstanbul’daki etkinliklerde Kıbrıs konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacağı, bazı sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları ile bir araya geleceği de kaydedildi.


Kıbrıs Türk halkının sesini Anadolu'ya ve dünyaya duyurmak üzere 1946 yılında kurulan Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin pek çok şehirde de şubeleri açılırken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 1997-2001 tarihleri arasinda İstanbul Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin başkanlığını yapmıştı.

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