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Cumhurbaşkanı Tatar, Arasta'yı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı öncesinde dün Lefkoşa'da Arasta bölgesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Arasta'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı öncesinde dün Lefkoşa'da Arasta bölgesini ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arasta ziyaretinde, bölge esnafı ve bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

 

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