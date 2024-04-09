Cumhurbaşkanı Tatar, Arasta'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı öncesinde dün Lefkoşa'da Arasta bölgesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arasta ziyaretinde, bölge esnafı ve bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı öncesinde dün Lefkoşa'da Arasta bölgesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arasta ziyaretinde, bölge esnafı ve bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.
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