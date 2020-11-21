Cumhurbaşkanı Tatar:Hükümet tüm imkanları ile bölge halkının yaralarını saracak

İlk olarak Ziyamet köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’tan dolu ve yağmurdan dolayı bölgede yaşanan zarar ziyan ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, büyük bir faciadan dönüldüğünü kaydederek bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hükümetin tüm imkanları ile bölge halkının yaralarını saracağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, dün akşam da Girne’de meydana gelen hortumun zarar ve ziyana yol açtığını kaydetti. Tatar, Girne’de meydana gelen hortumdan dolayı elektrik kurumu çalışanlarının sabahlara kadar çalışarak elektrik enerjisinin yeniden şebekeye verilmesini sağladıklarını belirtti. Böylesi doğal afetlerin olabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın böylesi felaketlerde meydana gelen mağduriyetlerin en erken sürede giderilmesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “geçen Pazar günü KKTC’nin kuruluşunun 37. Yıl münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve o güçlü ekibi bizlerle beraber çok anlamlı ve önemli mesajlar da dünyaya verilmiştir, dolayısıyla biz bu bölgede hiçbir zaman yalnız olmadık olmayacağız çünkü yanı başımızda anavatan Türkiye’nin gücü ve etkinliği sürmektedir ve sürecektir” dedi. Ülkenin daha fazla güçlenmesi için Türkiye’nin gereken desteği vermeye devam ettiğini vurgulayan Tatar, devam eden hükümet kurma çalışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’in 2 haftanın ardından hükümeti kurma görevini iade ettiğini belirterek “ 2 haftanın ardından görevi iade etmiştir bu da beni üzmüştür çünkü evet doğrudur demokratik ortamlarda mutlaka bir takım değerlendirmeler yapılır ama bana göre bir hükümet kurulabilirdi 2 hafta sonunda yapılan çalışmalarda bir takım beklentiler vardı ama olmadı” dedi. Milletvekili ve partilerin halka hizmet için var olduğuna dikkati çeken Tatar, bazı durumlarda fedakarlık yapılması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “evet bakanlarımız görev başındadır birtakım anayasal boşluklar veya yoruma dayalı durumlar olabilir ama netice itibari ile cumhurbaşkanı da görevdedir ve bu cumhurbaşkanı da başbakan olarak atadığı bakanlar da görevdedir dolaysı ile kurum ve kuruluşlarımızla aynı heyecanla çalışmalarımızı yürütmekteyiz” dedi. Hükümet boşluğu nedeniyle devletin sahipsiz olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, halkın beklediği hizmetleri yerine getirmek için her türlü çalışmanın yaratılabileceğini ifade etti. Öğleden sonra hükümeti kurması için başka birine görev vereceğini de dile getiren Tatar, en kısa sürede çalışmaların tamamlanarak hükümetin kurulmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Özgüven’e Allah’tan rahmet dileyerek herkesin trafikte daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Daha sonra Yeşilköy , Yenierenkoy giden Cumhurbaşkanı Tatar dolu ve yağıştan evleri zarar gören vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.

Sipahi köy muhtarlığın da vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar devletin her koşulda vatandaşın yanında olduğunu bu akşam da bölgelerdeki zararlar konusunda bazı Bakanlar Kaymakamlar ve Belediye başkanları ile bir toplantı yapacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa büyükelcisi Ali Murat Basceri’nin kendisini arayarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve TC Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın geçmiş olsun mesajını ilettiğini söyledi. Sipahi köy muhtarı Göksal Hacıosmanoğlu da dünki yağışlarda bölgede meydana gelen zararlar hakkında bilgi vererek zararların en kısa sürede telafi edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Karpaz ziyaretinde son olarak Yeni Erenköy belediyesindeki durum toplantısına katıldı.