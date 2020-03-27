Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu :Kriz tek elden yönetilmelidir

İVEDİ ÇAĞRIMIZDIR:

Bilindiği üzere 8 Mart 2020’den beri ülkemiz de tüm Dünya ile birlikte Covid-19 salgını ile büyük bir mücadele içindedir. Biz de Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bilgi toplayarak önerilerimizi oluşturuyoruz. Yoğun istişareler sonucu oluşturduğumuz fikir ve önerilerimizi önce Başbakanımız Ersin Tatar’a sonra da Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli’ye ulaştırdık. Kendilerine yardım önerimizi çok açık bir dille ilettik. Bu zorlu süreçte gerek insan kaynaklarımızın hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin emekli, özel ve kamu çalışanı olarak ivedi bir şekilde belirlenmesi gerektiğini anlattık. Aynı şekilde hastaların hospitalizasyonunda ihtiyaç duyulacak alt yapı ve cihaz kaynaklarının da bir an önce tespit edilmesini istedik. İzolasyon ve karantina konularında alınacak hızlı ve katı kararların bizi başarıya götüreceğinin altını çizdik.

Maalesef yardım taleplerimize hiçbir olumlu cevap alamadık. Gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Başbakanlıkla sağlıklı bir iletişim kuramadık.

Gelinen aşamada görüyoruz ki; birçok yerinde karar alınmasına ve uygulanmasına rağmen özellikle kararların alınmasında ciddi bir yavaşlık ve özellikle uygulamada organizasyon bozuklukları mevcuttur. Halbuki salgın ülkemizde hızla yayılmaktadır. Toplum korku ve panik içindedir. Konu ivedidir. Alınacak olan kararların ve önlemlerin hızla organize ekipler tarafından uygulanması hayatidir. Kriz tek elden yönetilmelidir.

Biz Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu olarak ivedi bir şekilde tüm danışma kurullarının bir araya gelmesini ve yetkili bir kriz komitesi oluşturulmasını öneriyoruz. Almanya örneğinde olduğu gibi; orada krizi Robert Koch Bilim Vakfı yönetmektedir. Hükümet de Vakfa destek vermektedir. Burada da oluşacak olan geniş tabanlı koordinasyon kriz ekibi hükümete ve Sağlık Bakanlığı’na yardım edebilir. Toplumu şeffaf bir şekilde bilgilendirebilir. Ekibin yetkisi ve ilgili birimlerle iletişimi olmalıdır. Bağımsız bir Koordinasyon Kriz Ekibi ile el ele vererek içinde bulunduğumuz olağanüstü durumu çok daha kolay atlatabileceğiz. Yoksa durum gerçekten vahimdir.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu.