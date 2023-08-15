DAÜ Bir-Sen:Rektör Üniversite'nin sonunu hazırlamaktadır!

İŞTE DAÜ-BirSen tarafından yapılan açıklama;

Ülkemizin güzide bir kurumu olan Üniversitemiz maalesef kötü yönetilmektedir. Kurumumuzda yaşanan mali sorunları yüksek enflasyon nedeni ile artan hayat pahalılığı ödemelerine bağlamakta olan Rektör ne yazık ki, kendi başarısızlıklarını ve idari zayıflıklarını görmezden gelmektedir.

Rektör, Üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tedbir almayarak, seçildiği günden bugüne üniversitenin en önemli konusu olan “tanıtım” ve “mali işleri” doğrudan kendine bağlayarak, çalışanın ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerini yatırmayarak, hayat pahalılığını kısmi ödeyerek, gözünü çalışanın maaşına dikerek başarısız olmuştur. Rektör, hala daha tedbir almamak için direnmekte adeta Üniversitenin sonunu hazırlamaktadır.

2023 yılı bütçesinde 700 milyon TL’den fazla açık bulunan DAÜ, yakında çalışanlara maaş ödeyemeyecek duruma gelecektir.

Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’a açık çağrı yapıyor eğer kurumu düşünüyorsa derhal istifa ederek DAÜ’nün önünü açmasını istiyoruz.

Bu başarısız yönetime seyirci kalarak kurumumuzu kaosa sürükleyen Senato ve ÜYK, bugün yine de geç değildir gerekli mekanizmalar çalıştırılıp üniversitemizin daha da çıkmaza sokulmasına müsaade etmeyebilirsiniz.

Bu başarısız yönetime seyirci kalarak destek olan VYK, bugün yine de geç değildir sorumlu davranıp başarısız yöneticilerin istifasını isteyebilirsiniz.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

15-08-2023