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DAÜ-SEN, rektörün üniversitede seçim süreçlerine müdahale ettiğini savundu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın üniversitede pek çok akademik birim seçim sürecine müdahale ettiğini savunarak, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Hazırlık Okulu’nu bunlara örnek gösterdi.
DAÜ-SEN, rektörün üniversitede seçim süreçlerine müdahale ettiğini savundu

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Tıp Fakültesi’nde, bu fakülteyi kuran değerli bir akademisyenin görev süresi bitince postayla teşekkür mektubu aldığı, yerine bir başka kişinin vekaleten atandığı, ancak yeni dekan seçim sürecinin başlatılmadığı iddia edildi.

Rektörün bu fakülteyle ilgili planının yeni istihdam edilecek bir akademisyeni buraya dekan olarak atamak olduğu ileri sürülen açıklamada, “Eski dekanın onuru zedelenmiş, yeni dekan gelmemiş, seçim yapılmamıştır.” denildi.

Eğitim Fakültesi’nde geçen akademik dönem içerisinde gerçekleştirilen seçimlere  Rektör’ün müdahale ettiği ve kendi adayının seçimleri kazanması için uğraştığı savunularak, “Bu fakültede seçim, Rektör’ün istediği şekilde sonuçlanmamasının ardından Rektör seçilen öğretim üyesinin atanmaması için çok sayıda girişim yapmıştır. Ancak bir önceki Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun kararlı tavrı sayesinde söz konusu atama yapılmıştır.”ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında Rektör’ün Eğitim Fakültesi’nde görev süresi biten bölüm başkanlıklarında seçim yapmayı uzun süre kabul etmediği, seçimlerin ardından ise seçilenlerin atamalarını yapmakta direndiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Rektör’ün “aynı olumsuz tutumu Hazırlık Okulu Müdür Yardımcıları’nın atanmasında da gösterdiği” savunuldu.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr.  Necdet Osam ve Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Besler’in dekan yardımcısı olarak önerilen kişi yerine başka bir kişiyi önerecek kadar söz konusu fakültede cüretkar davrandığı, ayrıca  fakülte münhallerinin  sabote edildiği iddia edildi.

Açıklamada, “Üniversite içerisinde ciddiyetten yoksun bir algı yaratan Rektörlük aynı zamanda antidemokratik tavırlarıyla Rektörlüğe yapılacak antidemokratik tavırları da meşru kılmaktadır. DAÜ’nün bugünü ve yarınındaki antidemokratik tavırlardan Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ve ekibi sorumludur.”denildi

 

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