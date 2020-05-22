DAÜ'den büyük başarı... 3500 Poster arasında finale kalan ilk 40'da...

Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı öğrencisinden gururlandıran büyük başarı.
DAÜ, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans programında Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu tarafından yürütülen Atölye Çalışması-II dersi kapsamında Fas’lı öğrencimiz Imane Sribi’nin tasarladığı poster çalışması ödüle layık görüldü.
İtalya’da bu yıl 8’incisi düzenlenen uluslararası “Poster Heroes’2020” yarışmasının konusu olarak Work Decent (insana yaraşır iş) olarak belirlenmiş ve yarışmaya 117 farklı ülkeden 3500 poster çalışması katılmıştı.
https://www.posterheroes.org
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