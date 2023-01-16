  • BIST 5.023,00
  • Altın 1157.993
  • Dolar 18.7851
  • Euro 20.3647
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Davos Zirvesi'nde çevre protestosu

» »
Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) karşı olan gruplar ve iklim aktivistleri, 16-20 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak WEF'i ve iklim değişikliğini protesto etti.
Davos Zirvesi'nde çevre protestosu

Davos'taki Postane Meydanı'nda düzenlenen protestolara, çok sayıda çevreci katıldı. Ellerinde WEF ve iklim değişikliğine yönelik farklı dillerde eleştirel pankart ile dövizler taşıyan çevreciler, bu konuda adım atmayan hükümetleri eleştirdi.

WEF'e ev sahipliği yapan İsviçre hükümeti ile organizasyonun ortaklarına da tepki gösteren çevreciler, WEF'i yalnızca ekonomik kaygılarla düzenlendiği, iklim değişikliği ve diğer önemli sorunlara çözüm önermediği gerekçesiyle eleştiriyor.

"Biz, küresel ekonominin elitlerini protesto etmek için buradayız"

Davos zirvesini eleştiren "Strike WEF" isimli oluşumun üyesi Gianna Catrina, WEF'i, son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da protesto ettiklerini anlattı.

Catrina, "Biz, küresel ekonominin elitlerini protesto etmek için buradayız. Çünkü şu anda bir ekolojik kriz yaşanıyor ve bu da mevcut ekonomik sistem tarafından körükleniyor" dedi.

Son yüzyılda yapılanlar nedeniyle çevre krizi ve sosyal problemler yaşandığını söyleyen Catrina, ekonomik kar odaklı olmak yerine, insan ve doğanın önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Gianna Catrina, protestolara her kesiminden çevreye duyarlı grupların katıldığına işaret ederek, şu anda insanların ekonomi ve kapitalist ekonomiyle ilgili yeniden düşünmeye başlamasıyla bir değişim yaşadığına inandığını dile getirdi.

Strike WEF'in bir diğer üyesi Claudıo Bernard da bugünkü protestoyu WEF ile ilgili sorunları ortaya koymak ve bu organizasyona neden karşı olduklarını göstermek için düzenlediklerini aktardı.

"Diktatörler, kırmızı halılarla karşılanıyor"

Bernard, "WEF, güçlü ve zengin insanlarca oluşturulmuş bir yapı. Geri kalan insanlar dışarıda kalıyor" dedi.

WEF kapsamında her yıl çok sayıda demokratik olmayan olayın da gerçekleştiğini dile getiren Bernard, "diktatörlerin kırmızı halılarla karşılandığını" savundu.

Bernard, WEF ayarında uluslararası bir organizasyonun olması gerektiğine katıldığını ifade ederek, bunun tamamen farklı bir formatta olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İsviçreli İklim aktivisti Rosemarie Wydler-Walti ise İsviçre'de iklim korumayla ilgili yaklaşık 2 bin kadın katılımcıdan oluşan bir grubun üyesi olduğunu belirterek, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen grup arasında olduklarını söyledi.

İsviçre hükümetini iklim değişikliğine yönelik yeterli adım atmadığı gerekçesiyle dava ettiklerini ve bu davanın 29 Mart'ta Strazburg'da görüleceğini kaydeden Wydler-Walti, iklim değişikliğine yönelik atılacak adımların insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesini umduklarını bildirdi.

Wydler-Walti, "İsviçre hükümeti iklim değişikliğine yönelik hiçbir şey yapmıyor. Bu konuda Avrupa ülkelerinden daha kötü durumdayız" değerlendirmesini yaptı.

WEF, "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla düzenleniyor

Bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla 53.'sü düzenlenecek WEF'te liderlere "dünyanın karşı karşıya olduğu krizleri birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme" çağrısı yapılacak.

İsviçre'nin Davos kasabasında yarın başlayıp 20 Ocak'a kadar sürecek olan, birçok ülkenin ve uluslararası organizasyonun lideri ile iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı forum, 130 ülkeden 50'si devlet/hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700'den fazla katılımcıyı bir araya getirecek.

Forum kapsamında ekonomi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, Kovid-19 salgını, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve uluslararası kriz konuları oturumlarda öne çıkacak başlıklar olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşil Kuyruklu Yıldız 50 Bin Yıl Sonra İlk Kez Geçecek13 Ocak 2023 Cuma 09:27
  • Okyanus sıcaklıkları 2022’de rekor seviyeye ulaştı12 Ocak 2023 Perşembe 11:35
  • NASA, Yaşama Elverişli Bir Gezegen Keşfetti12 Ocak 2023 Perşembe 10:33
  • Ozon tabakasında 35 yıl sonra iyileşme gözlemlendi10 Ocak 2023 Salı 21:25
  • Bilim insanlarından korkutan iddia: “Bildiğimiz uygarlığın sonu geldi”10 Ocak 2023 Salı 21:06
  • Suudi Arabistan, salgın sınırlamalarını bu yıl uygulamayacak10 Ocak 2023 Salı 16:57
  • Hubble, yıldızlarla dolu bir kümeyi görüntüledi09 Ocak 2023 Pazartesi 23:10
  • Roma mimarisinin yüzyıllarca ayakta kalmasını sağlayan gizemli madde keşfedildi09 Ocak 2023 Pazartesi 21:50
  • Vatikan’da olay yaratan iddia: ‘Arjantinli Papa’yı devirmeye çalışıyorlar’09 Ocak 2023 Pazartesi 18:39
  • Sıcak hava İsviçre’de problem yarattı09 Ocak 2023 Pazartesi 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti