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Davos’a eskortlar damga vurdu: Ücretleri ve müşterileri belli oldu

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Dünya ekonomisinin en önemli etkinliklerinden biri olarak bilinen ve İsviçre'de gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nda eskortlar gündem oldu.
Davos’a eskortlar damga vurdu: Ücretleri ve müşterileri belli oldu

Türkiye kamuoyunun “One Minute” kriziyle hatırladığı Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu bu hafta başladı… Aralarında Ukrayna’nın First Lady’si Olena Zelenska’nın da olduğu çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve ünlünün yer alacağı etkinlikte küresel gıda krizi, Ukrayna’daki savaş, küresel iklim krizi gibi birçok konu konuşulacak.

2700 katılımcının yer alacağı zirve bu yıl “Kırılgan bir dünyada iş birliği” başlığı altında düzenleniyor.

Alman ve İsviçre medyası Davos’ta eskortlara büyük bir ilgi olduğunu duyurdu.

Kapalı kapılar arkasında milyar dolarlık anlaşmaların yapılması beklenirken Alman ve İsviçre medyasından dikkat çekici bir haber geldi.

“DAVOS’TA ESKORT PATLAMASI”

Alman Bild gazetesi, “Davos’ta eskort patlaması” başlığıyla haberi okurlarına duyururken, etkinlik sırasında zengin iş insanlarının ve siyasetçilerin eskortlara büyük ilgi gösterdiğini ve fiyatların arttığını yazdı. Bild gazetesi, “Dünyanın en eski ticaret kolu bile İsviçre’deki Dünya Ekonomik Forumu’nda yer alıyor. Üstelik kriz hiç de etkilememiş gibi gözüküyor” yorumunu yaptı.

İsviçre’nin önde gelen gazetelerinden 20 Minuten’deki haberde ise, “Patronlar otellerindeki süitlerde hem kendileri hem de çalışanları için eskort ayarlıyorlar. 5 gün sürecek zirvede talep çok yüksek” ifadelerine yer verdi.

Liana isimli bir eskortla konuşan Bild, güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğunu yazdı. Liana ise, “Çok sıkı kontroller var. Bazı otellere giremiyorsunuz bile” yorumunu yaptı. Liana’nın bu sebeple uzun bir ceket giydiği de belirtildi.

Gerçek ismini açıklamayan Liana isimli kadın en iyi müşterilerinin hani ülkeden olduğunu söyledi.

Liana, bir saatlik hizmeti için 700 euro aldığını belirtirken, “Benim burada düzenli bir müşterimle randevum var. Kendisi Amerikalı ve ne zaman İsviçre’ye gelse beni arıyor” ifadesini kullandı. Liana, bir gece boyunca müşterisiyle kalması durumunda 2300 euro aldığını ve seyahat masraflarını da müşteriye ödettiğini dile getirdi.

“ŞU ANA KADAR 11 REZERVASYON YAPTIK”

20 Minuten’e konuşan Davos’a 170 kilometre uzaktaki Aargau isimli bölgedeki bir eskort şirketinin müdürü de talebin çok yüksek olduğunu söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, “Şu ana kadar 11 rezervasyon ve 25 başvuru geldi. Bu hafta boyunca bu sayının artmasını da bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Zürih’teki bir diğer eskort şirketinin yönetici direktörü ise Davos’tan yılın bu zamanlarında çok talep geldiğini ama seyahat maliyetleriyle birlikte oraya hizmet vermenin mantıklı olmadığını söyledi.

Liana, önceden ödeme aldığı ve rezervasyon yaptıran müşterilerle çalıştığını söylerken, ABD’lilerin ve İngilizlerin bahşiş konusunda en cömert müşteriler olduğunu dile getirdi.

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