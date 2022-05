Dayanışma Evi’nin 10(+1)’inci yıldönümü 14 Mayıs Cumartesi günü kutlandı.

Ledra Palace ara bölgede bulunan Dayanışma Evi, 10. Yıldönümünü 14 Mayıs Cumartesi günü, bölünmüşlüğün iki yanından insanları biraraya getiren çeşitli etkinliklerle kutladı. 10. Yıl kutlamaları, Covid-19 pandemisi ve geçiş noktalarında uygulanan sınırlamalar nedeniyle 2021 yılından, bu yıla ertelenmişti.

Yüzlerce insanın katıldığı etkinliklerde, adamızdaki ayrı bırakılmış toplumlar arasında, Dayanışma Evi sayesinde, son on yılda hayat bulan işbirlikleri ve dayanışma kutlandı.

80 dakikada Lefkoşa’da bisiklet ve oyun

İlk aktivite, katılımcıları eski Lefkoşa’nın çevre yollarında bisiklet sürmeye ve yılanlar ve merdivenler oyunundan esinlenilerek düzenlenen bir oyun yoluyla, yeniden birleşmiş bir şehri hayal etmeye davet eden, interaktif bir bisiklet turuydu. “80 dakikada Lefkoşa” ismiyle düzenlenen tur, LUCY (Laboratory of Urbanism University of Cyprus) ve AA&U for Architecture, Art, and Urbanism tarafından organize edilen projenin ilk etkinliğiydi. 35 kadar katılımcı Lefkoşa etrafından bisikletlerle şehri birleştirerek, eski şehri, alternatif bir gelecekte ortak ve çok toplumlu bir şehir merkezi haline dönüştürdüler.

Gelenekselden çağdaşa, bir müzik yolculuğu

Gecenin müzik yolculuğu, toplumların ortak müzik ve kültürünü ön plana çıkaran geleneksel Kıbrıs müziğiyle, başladı. Katılımcılar, geleneksel enstrümanların yanı sıra, halkdansları ve çatista atışmalarıyla geceye keyifli bir başlangıç yaptı.

Sonrasında ise, sahneye, Island Seeds müzik grubunun ilk oluşumu çıktı ve özgün şarkılarını ilk kez seslendirdiler! Island Seeds, Dayanışma Evi tarafından 2020 yılında yayımlanan “The Time is Ripe* (Zaman Olgunlaştı)” isimli üç dildeki şarkının kayıt edilmesi aşamasında bir araya gelen müzisyenler kolektifidir. Etkinlikte sahnelenen şarkılar, Dayanışma Evi’nin United by Sound programı dahilinde düzenlenen atölye çalışmaları ve toplantılarının sonucunda ortaya çıktı.

Kutlamalar daha sonra DJ Plasmatik eşliğinde gece yarısına kadar sürdü!