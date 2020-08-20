Denktaş “Cumhurbaşkanliği, Genel Seçimlerden Farkli… Halk Bunu Bilmeli”

DENKTAŞ: “CUMHURBAŞKANLIĞI, GENEL SEÇİMLERDEN FARKLI… HALK
BUNU BİLMELİ”
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
genel seçimlerden farklı olduğunu vurgulayarak halkın sandığa giderken bu
yönde değerlendirmede bulunacağını söyledi.
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, İş Adamları Derneğini ziyaret
etti.
Ziyarette konuşan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, “Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin adil ve halk yararına olmasını istiyoruz. Ülkemizde seçim ve politika
sistemi sıkıntıdadır. Bu seçimde başarılı olmanızı görmek bizim için önemlidir.
Kıbrıs konusu da hem bizim hem Türkiye açısından çok değerlidir. Türk
dünyasının en önemli liderlerinden biri olan Rauf Raif Denktaş’ın oğlu olarak da
bu yarışta olmanızı izliyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
RAUF DENKTAŞ’IN MERTEBESİNE ULAŞMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI
DEĞİL
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş da, “Rauf Denktaş mertebesineulaşmak her yiğidin harcı olmadığı gibi benim de harcım değildir. O çok sıkıntılı bir dönemde Kıbrıs Türk Halkı’nı cemaat mertebesinden alıp devlet kuran bir halk seviyesine ulaştıran liderdir. Seçim yarışında olduğumuz bir dönemi kenara
koyarak, hükümetin insanca yaşamamız için attığı adımları zaman zaman
destekleyen zaman zaman yapıcı eleştiriler ortaya koyan, ne yapılması
gerektiğini öneren yaklaşımlar sergiliyoruz. Bizim için önemli olan insanımızın
sağlığının ön planda olması gerektiğidir” ifadelerini kullandı.
ALTERNATİF YARATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIM
Hedefleri hakkında da bilgi veren Denktaş, “Ben bu sürece karar verirken, ülke
insanımıza bir alternatif yaratabilme ve farklı bir düşünce ortaya koyabilme
düşüncelerim vardı. Tek hedefim bu ülkenin dünyadaki yerini ilerletebilmek,
yarım asırdan fazla yapılan görüşmelerde hiçbir yere varılamayan Birleşik Kıbrıs
yerine birlikte yaşayan Kıbrıs’ı yaratmak için hareket etmek, en soldan sağa
parça parça tek taraflı adımlar atarak birleştirebilmektir. Hedefim budur.
Ulaşılabilir hedefler koyuyorum önüme. Yeni bir hayal kırıklığı yaratmadan
yapılabilir hedefleri ortaya koyarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra
da uzlaşarak, sorun olduğunda sorun var diyerek, geri adım atmak yerine
sorunun etrafında dolaşarak ileriye doğru yürüyüşü başlatmak istiyorum” dedi.
BU SEÇİM PARTİ SEÇİMİ DEĞİLDİR
Denktaş, “Bu seçim bir partiler seçimi değildir. Vatandaşlarımız genel seçimlerde
partisini en üst noktaya çıkarabilir. Ancak bu önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı
seçimleri, aday olan kişinin değerlendirildiği seçimlerdir. Ben de inanıyorum ki
vatandaşımız bu seçimlerin farkını algılayabilecektir ve ona göre oyunu
verecektir” diye konuştu.
SOĞUK HARP ÇOKTAN BİTTİ
“Soğuk harp zamanı çoktan bitmiştir” ifadelerini kullanan Bağımsız
Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bizim atalarımızın zamanında eğittiği
insanlardır bu sözleri söyleyenler. Bunu da bütün halkımızın anlamasını ve bu
tür manipülasyonlara aldanmamasını beklemekteyim. Çağdaş yeni dünya
düzeninde bu eski taktiklere yer yok. Bunu da 11 Ekim’de halkımız sandığa
yansıtacaktır. Ülkeyi öyle bir noktaya götürüyorlar ki içte ve dışta ayrışmalar
yaşanıyor. İçinden geçtiğimiz zaman, birlik ve beraberlik içerisinde hareket
etme zamanıdır. Bunu sabote etmesinler. Cumhurbaşkanı olduğumda bu kişileri
de kucaklayacağım, onları dışlamayacağım. Ama kendilerine bu yönde hareket
edemeyeceğimizi hatırlatarak yapacağım. Eğer bu kafada devam ederlerse
ülkeye yapacakları zarar affedilir düzeyde değildir.
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