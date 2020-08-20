Denktaş “Cumhurbaşkanliği, Genel Seçimlerden Farkli… Halk Bunu Bilmeli”

DENKTAŞ: “CUMHURBAŞKANLIĞI, GENEL SEÇİMLERDEN FARKLI… HALK

BUNU BİLMELİ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin

genel seçimlerden farklı olduğunu vurgulayarak halkın sandığa giderken bu

yönde değerlendirmede bulunacağını söyledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, İş Adamları Derneğini ziyaret

etti.

Ziyarette konuşan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, “Cumhurbaşkanlığı

seçimlerinin adil ve halk yararına olmasını istiyoruz. Ülkemizde seçim ve politika

sistemi sıkıntıdadır. Bu seçimde başarılı olmanızı görmek bizim için önemlidir.

Kıbrıs konusu da hem bizim hem Türkiye açısından çok değerlidir. Türk

dünyasının en önemli liderlerinden biri olan Rauf Raif Denktaş’ın oğlu olarak da

bu yarışta olmanızı izliyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

RAUF DENKTAŞ’IN MERTEBESİNE ULAŞMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI

DEĞİL

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş da, “Rauf Denktaş mertebesineulaşmak her yiğidin harcı olmadığı gibi benim de harcım değildir. O çok sıkıntılı bir dönemde Kıbrıs Türk Halkı’nı cemaat mertebesinden alıp devlet kuran bir halk seviyesine ulaştıran liderdir. Seçim yarışında olduğumuz bir dönemi kenara

koyarak, hükümetin insanca yaşamamız için attığı adımları zaman zaman

destekleyen zaman zaman yapıcı eleştiriler ortaya koyan, ne yapılması

gerektiğini öneren yaklaşımlar sergiliyoruz. Bizim için önemli olan insanımızın

sağlığının ön planda olması gerektiğidir” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF YARATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIM

Hedefleri hakkında da bilgi veren Denktaş, “Ben bu sürece karar verirken, ülke

insanımıza bir alternatif yaratabilme ve farklı bir düşünce ortaya koyabilme

düşüncelerim vardı. Tek hedefim bu ülkenin dünyadaki yerini ilerletebilmek,

yarım asırdan fazla yapılan görüşmelerde hiçbir yere varılamayan Birleşik Kıbrıs

yerine birlikte yaşayan Kıbrıs’ı yaratmak için hareket etmek, en soldan sağa

parça parça tek taraflı adımlar atarak birleştirebilmektir. Hedefim budur.

Ulaşılabilir hedefler koyuyorum önüme. Yeni bir hayal kırıklığı yaratmadan

yapılabilir hedefleri ortaya koyarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra

da uzlaşarak, sorun olduğunda sorun var diyerek, geri adım atmak yerine

sorunun etrafında dolaşarak ileriye doğru yürüyüşü başlatmak istiyorum” dedi.

BU SEÇİM PARTİ SEÇİMİ DEĞİLDİR

Denktaş, “Bu seçim bir partiler seçimi değildir. Vatandaşlarımız genel seçimlerde

partisini en üst noktaya çıkarabilir. Ancak bu önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı

seçimleri, aday olan kişinin değerlendirildiği seçimlerdir. Ben de inanıyorum ki

vatandaşımız bu seçimlerin farkını algılayabilecektir ve ona göre oyunu

verecektir” diye konuştu.

SOĞUK HARP ÇOKTAN BİTTİ

“Soğuk harp zamanı çoktan bitmiştir” ifadelerini kullanan Bağımsız

Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, bizim atalarımızın zamanında eğittiği

insanlardır bu sözleri söyleyenler. Bunu da bütün halkımızın anlamasını ve bu

tür manipülasyonlara aldanmamasını beklemekteyim. Çağdaş yeni dünya

düzeninde bu eski taktiklere yer yok. Bunu da 11 Ekim’de halkımız sandığa

yansıtacaktır. Ülkeyi öyle bir noktaya götürüyorlar ki içte ve dışta ayrışmalar

yaşanıyor. İçinden geçtiğimiz zaman, birlik ve beraberlik içerisinde hareket

etme zamanıdır. Bunu sabote etmesinler. Cumhurbaşkanı olduğumda bu kişileri

de kucaklayacağım, onları dışlamayacağım. Ama kendilerine bu yönde hareket

edemeyeceğimizi hatırlatarak yapacağım. Eğer bu kafada devam ederlerse

ülkeye yapacakları zarar affedilir düzeyde değildir.