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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

‘Deprem bölgesindeki vefat ve göçlerin faturası aile hekimlerine kesildi’

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Deprem bölgesinde görev yapan aile hekimleri felaketten 40 gün sonra bir şok daha yaşadı. Depremde vefatlar ve yaşanan büyük göç nedeniyle bölgede görev yapan aile hekimlerinin muayene sayılarına göre aldığı teşvikler kesildi.
‘Deprem bölgesindeki vefat ve göçlerin faturası aile hekimlerine kesildi’

Normal düzenlemede aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarının kayıtlı hasta sayısına paralel olarak aldıkları teşvik, deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlar ve yaşadıkları şehirleri terk etmek zorunda kalanlar sonrasında büyük oranda kesildi. Deprem, vefat ve zorunlu göçlerin faturasının aile hekimliği çalışanlarına kesilmemesi gerektiğini söyleyen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bölgedeki aile hekimliği çalışanlarına yapılacak hakedişler için hak kaybını önleyici düzenlemenin yapılamadığını söyledi.

“DESTEK OLUNMASI GEREKİRKEN, HAKEDİŞLER KESİLDİ”

AHESEN Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, “Meslektaşlarımızın malzemeleri enkaz altındayken, ayrıca destek olunması gerekirken, ayın 15'i ile birlikte hak edişleri gören meslektaşlarımız bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Muayene sayılarına göre yatırılan teşvik ödemeleri, söz konusu bölgede mağduriyet yaşayan ve depremzede olan meslektaşlarımıza tavandan yatırılması gerekirken, muayene sayılarının düşmesi gerekçe gösterilerek tavandan yatırılmamıştır.

Bölgede bu kadar vefat eden vatandaşımız varken ve zorunlu bir göç durumu söz konusu iken, muayene sayılarının düşük kalmasını baz alıp teşvik ödemesini düşük yatırmak kabul edilebilir bir durum değildir. Depremin olması, hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaşanan zorunlu göçün faturası meslektaşlarımıza kesilmemelidir” diyerek Sağlık Bakanlığından aile hekimliği çalışanlarını rahatlatacak bir düzenleme istedi.

“40 GÜN SONRA BUGÜN, 3. BÜYÜK DEPREMİ YAŞADIK”

Kahramanmaraş’ta aile hekimi olarak görev yapan AHESEN Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Güçkıran ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 büyük deprem sonrası bugün, 15 Mart'ta 3. büyük depremi yaşadık. Kahramanmaraş'ta zor şartlar altında görev yapan 376 aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ödemeler konusunda mağduriyete uğradı.

Sağlık Bakanlığımız bu denli can kaybımız varken, hayatlarımızın yıkıldığı bir dönemde, şartlara bağlı teşvik ödemelerini kesti. Evlerini, eş, dost ve akrabalarını kaybeden aile sağlığı çalışanlarına yapılan bu uygulamadan dönülmesi en büyük arzumuzdur” dedi.

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