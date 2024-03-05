Derince'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm: Mehmet Ali BALCI Hayatını Kaybetti

04.03.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Derince’de sakin Mehmet Ali BALCI (E-64) misafir olarak bulunduğu bir ikametgah içerisinde, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
04.03.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Derince’de sakin Mehmet Ali BALCI (E-64) misafir olarak bulunduğu bir ikametgah içerisinde, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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