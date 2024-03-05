  • BIST 8942.69
  • Altın 2157.602
  • Dolar 31.5988
  • Euro 34.3436
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Derince'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm: Mehmet Ali BALCI Hayatını Kaybetti

» »
Derince'de Ani Ölüm: Mehmet Ali BALCI'nin Ölümü Şüpheyle Karşılanıyor
Derince'de Ani ve Gayri Tabii Ölüm: Mehmet Ali BALCI Hayatını Kaybetti

 

04.03.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Derince’de sakin Mehmet Ali BALCI (E-64) misafir olarak bulunduğu bir ikametgah içerisinde, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asım Akansoy: Erhan Arıklı yaşadığı sıkıntıları aşmak için anlaşılan yol arıyor05 Mart 2024 Salı 09:14
  • Meclis Genel Kurul'u toplanacak05 Mart 2024 Salı 08:35
  • Borcu olan aboneler dikkat05 Mart 2024 Salı 08:34
  • Döviz güne nasıl başladı?1 Stg, 40.31 TL05 Mart 2024 Salı 08:33
  • Erhürman'dan Arıklı'ya yanıt05 Mart 2024 Salı 08:32
  • Dinçyürek: Ülkede %70,8 aşırı kilolu veya obez04 Mart 2024 Pazartesi 23:14
  • CTP Kadın Örgütü, Arasta'da Esnafı Ziyaret Ederek 8 Mart'ı Kutladı04 Mart 2024 Pazartesi 22:05
  • Yine Dağ Yolu.. Dağ yolunda büyük kaza…04 Mart 2024 Pazartesi 22:04
  • HTKS Ercan'da Şok grev yaptı! Bakanlar Kurulu grevi erteledi!04 Mart 2024 Pazartesi 21:59
  • Dışişleri Bakanlığı BM'ye esti yağdı!04 Mart 2024 Pazartesi 18:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti