Derviş Eroğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kıbrıslı Türk resim sanatçısı Serkan İlseven’in “Escape from Paphos” adlı sergisi ile Kazakistanlı resim sanatçısı Zeynelkhan Mikhamedzhan’a ait “Bozkırların ruhu“ adlı iki ayrı kişisel resim sergisi 3.Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu tarafından 16 Ocak 2020 Perşembe günü açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 16 Ocak 2020 Perşembe günü saat 09.00’da Kıbrıslı Türk sanatçı Serkan İlseven’e ait 25 eser ile Kazakistanlı sanatçı Zeynelkhan Mikhamedzhan’a ait 20 eserden ve toplamda 45 eserden oluşan iki kişisel sergi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi’nin 4 numaralı salonunda yer alacak.

“Escape from Paphos”

Sanatçı Serkan İlseven “Escape from Paphos” adlı sergisine ilişkin yaptığı açıklamada; “Doğayı farkındalıkla bilgisel ve duyusal olarak iyi biliyorum. Benim artalanımı öncelikle aldığım çevre eğitimi oluşturuyor. Bu tür bir artalan bana doğayı algılayışımda çok geniş bir bakış açısı sağlıyor. Yönümü kolaylıkla belirleyebiliyor. Derinliklere koylayca ulaşabiliyorum. Uyum ve denge algımın oluşmasında büyük adımlar atabilmemi sağlıyor. Kısaca doğanın maddesel gerçekliğini yakından tanımak teknik anlamda gelişimimi etkiliyor.

Serkan İlseven: “Yakın Doğu Üniversitesi’nde ki sanat eğitimi ile Kıbrıs Türk Resmi ivme kazanıyor”

Son yıllara kadar sanat Kıbrıs’ta saygınlık ve itibar görmüyordu. Kültür faaliyetleri ile ilişkisi düşük ve sanatı gereksiz bulan yönetici kadrolarına ve toplum yapısına sahiptik. Toplumumuzda da sanat adı altında yapılan işler boş, sanatçılar ise boş işler yapan insanlar olarak görülüyor. Doğrusu bu konuda halkımızı suçlamak çok da doğru bir davranış olmayabilir. Gettolardan henüz çok kısa bir süre önce kurtulan Kıbrıs Türk insanının ekmek kavgasından kültürel etkinliklere ve sanata ayıracak zamanı ve ekonomisi olamamıştır. Son zamanlarda üniversitelerde bilhassa Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki sanat eğitimi ile bir ivme kazanan Kıbrıs Türk resmi yeni bir kimliğe bürünmekte ve bir sanatsever kitleyi de beraberinde sürükleyerek, gelecek ile ilgili olumlu sinyaller vermektedir.” İfadelerini kullandı.

Serkan İlseven kimdir?

Sanatçı Serkan İlseven 17 Şubat 1966 Kıbrıs Baf doğumludur. İlköğrenimini Kıbrıs Baf, Orta öğrenimini Lapta’da tamamladıktan sonra, 1989’da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılından 2009 yılına kadar KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çeşitli liselerde öğretmen ve idareci olarak, 2009-2019 yılları arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olarak görev yaptı. Halen KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde danışman olarak görevini sürdürmektedir.

2009 yılında Fiziki Coğrafya ana bilim dalında yüksek lisans, 2014’te Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde, Çevre Eğitimi ve Yönetimi anabilim dalında, Kıbrıs’ın Vejetasyon Coğrafyası Eğitim ve Yönetimi konusunda doktorasını tamamladı. 2019 yılında Doçent ünvanı aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği, Çevre Eğitimi ve Yönetimi anabilim dallarında ders veren İlseven’in Kıbrıs Coğrafyası, Kuzey Kıbrıs’ın Orman ve Park Ağaçları, Kıbrıs’ın Beşeri Ekonomik ve siyasi Coğrafyası, Kıbrıs Orkideleri, Vejetasyon Coğrafyasının İlkeleri adlı yayınlanmış kitapları vardır. Onlarca uluslararası makalesi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.

1980 yılların başında Ressam (Merhum ) Alper Özkemal’dan resim dersleri alarak başladığı resim serüvenine 8 Kişisel sergi, yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce karma sergi sığdırmıştır. Yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlar da eserleri bulunan Serkan İlseven 1998 yılında XIII. Devlet Resim Heykel Sergisi Ödülü’nü, 2000 yılında da PGM ödülünü kazanmıştır.

2002 yılında TURKSOY Ressamlar Buluşması (Mersin), 2004 yılında ise Uluslararası Sanat Günleri’nde (İzmir) KKTC’yi temsilen bulunmuştur.

Serkan İlseven, Gülcan ilseven ile evli olup Polen ve Dolin adlı iki kız babasıdır.

Zeynelkhan Mikhamedzhan kimdir?

1959 yılında Moğolistan'da dünyaya geldi. 1978 yılında Ulan Batur şehrinde bulunan Sanat Okulu'ndan mezun oldu. 1991 yılına kadar Moğolistan Sanatçılar Birliği'nde grafik tasarımcısı olarak çalıştı. Moğolistan Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Kazakistan Sanat Akademisi Sorumlu üyesidir. Kazakistan Esnafları Birliği üyesidir. “UNESCO Kalite Markası” adlı uluslararası ödüle layık görüldü.

Zeynelkhan Mikhamedzhan, sanat alanındaki başarılarından dolayı Kazakistan Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sanatçının eserleri, Kasteyev Devlet Sanat Müzesi'nde, Moğolistan Güzel Sanatlar Müzesi'nde, Kazakistan Devlet Başkanlığı Müzesi’nde ayrıca Moğolistan, Kazakistan, Kore, ABD, İsveç, İsrail, Almanya, Rusya ve Japonya gibi ülkelerin birçok özel koleksiyonlarında yer almaktadır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Almanya, İsveç ve Moğolistan'da birçok karma sergiye de katılmıştır.