Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.313
Altın
456,115
Dolar
7,5796
Euro
9,0103
Lefkoşa
12 °C
Mağusa
14 °C
Girne
16 °C
Güzelyurt
14 °C
İskele
14 °C
İstanbul
10 °C
Ankara
2 °C
Karın Ve Göğüsten Yapışık İkizler 11 Saatlik Operasyonla Ayrıldı
Ziyamet, Yeşilköy Ve Yeni Erenköy Bölgelerinde Görüş Mesafesi Azaldı Ve Yollarda Su Birikintileri Oluştu
"D Vitamini" Kanserin İlerlemesini Önlüyor
Her Gün Bilmeden Tüketiyoruz Ama Beyni Küçülttüğü Ortaya Çıktı
Bağımsızlık Yolu: "Bunlar Aşımıza Ekmeğimize Göz Koyanlardır!"
Kovid-19 Aşısında Bir Müjde De İngiltere'den Geldi!
Meteoroloji Dairesi, uyardı!
GÜÇ-SEN bugün uyarı grevinde
Altın Piyasasından Son Rakamlar ( 20 Kasım 2020 Cuma )
Koca: 19 Kasım Corona Virüsü Hasta Ve Vefat Sayılarını Açıkladı!
27 Yıl Sonra Bir İlk! Azerbaycan Ordusu Ağdam'a Girdi
Günlük Hava Durumu ( 20 Kasım 2020 Cuma )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 20 Kasım 2020 Cuma )
Piyasalar yeniden yükselişe geçti!
Arınç: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
KKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!
Bağımsızlık Yolu: "Bunlar Aşımıza Ekmeğimize Göz Koyanlardır!"
GÜÇ-SEN bugün uyarı grevinde
Altın Piyasasından Son Rakamlar ( 20 Kasım 2020 Cuma )
Koca: 19 Kasım Corona Virüsü Hasta Ve Vefat Sayılarını Açıkladı!
Sorakın: CTP durumu PM'de ve MYK'da değerlendirecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu Üyelerini Kabul Etti
Çakıcı:'' Ülkede yönetim beceriksizliği yaşanırken, bazı siyasetçiler şov peşinde''
Sassoli: Kıbrıs’taki durumu artan bir endişe ile takip ediyorum.
Pilli: “Sağlık altyapısını güçlendiren, en donanımlı hastanelerden biri”
Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları çekildi
KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Avcıoğlu, Özkıraç’ın İddialarını Yalanladı
Cumhurbaşkanı Tatar Azerbaycan Tv 5 Haber Kanalına Konuştu
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 20 Kasım 2020 Cuma )
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
20.11.2020 08:34
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 20 Kasım 2020 Cuma )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı?
( 20 Kasım 2020 Cuma )
Etiketler:
dETAY gazetesi
,
son dakika
,
kktc
,
dETAY Bugün Ne Manşet Attı
,
20 Kasım 2020
,
Cuma
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Yenierenköy'ü Dolu Vurdu!
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (20 Kasım 2020 Cuma)
İşte Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları
KKTC'de gazeteler bugün ne manşet attı? 19 Kasım 2020 Peşembe
Diğer Haberler
Ziyamet, Yeşilköy Ve Yeni Erenköy Bölgelerinde Görüş Mesafesi Azaldı Ve Yollarda Su Birikintileri Oluştu
Ziyamet, Yeşilköy Ve Yeni Erenköy Bölgelerinde Görüş Mesafesi Azaldı Ve Yollarda Su Birikintileri Oluştu
Bağımsızlık Yolu: "Bunlar Aşımıza Ekmeğimize Göz Koyanlardır!"
Kış günlerinin gelmesi ile tüpe yapılan zamdan sonra, ekmek de zamlandı.
Meteoroloji Dairesi, uyardı!
Meteoroloji Dairesi, bazı bölgelerde beklenen sağanak yağış konusunda uyardı.
GÜÇ-SEN bugün uyarı grevinde
GÜÇ-SEN, bugün 10.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevi yapacak.
Koca: 19 Kasım Corona Virüsü Hasta Ve Vefat Sayılarını Açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. İşte Dünün Tablosu;
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 20 Kasım 2020 Cuma )
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 20 Kasım 2020 Cuma )
İstemediği kişilerle arkadaşlık yaptı diye kardeşini silahla vurdu
19 Kasım 2020 Perşembe 20:33
Mahkemeye çıkarıldı...Olayın ayrıntıları netleşti
19 Kasım 2020 Perşembe 20:30
Bağımsızlık Yolu: “İnsafsız zamları protesto ediyoruz”
19 Kasım 2020 Perşembe 20:27
Girne-Boğaz Yolu’nda iki araç yüz yüze çarpıştı! Yararlılar var!
19 Kasım 2020 Perşembe 20:24
Piili: Acil Durum Hastanesi birkaç hafta içinde hizmete girecek
19 Kasım 2020 Perşembe 19:29
Sorakın: CTP durumu PM'de ve MYK'da değerlendirecek
19 Kasım 2020 Perşembe 19:27
UBP'li hükümet için son 24 Saat...UBP'de Hükümet kurma süreci tıkandı..
19 Kasım 2020 Perşembe 19:21
KKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka
19 Kasım 2020 Perşembe 19:20
KKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!
19 Kasım 2020 Perşembe 19:18
Senin:Saner hükümeti kuramıyorsa görevi iade etsin
19 Kasım 2020 Perşembe 18:37
YAZARLAR
Ayşegül Garabli
HİÇ KİMSE ÖLÜMÜ HAK ETMEZ !!
Hatice İNTAÇ
ŞİMDİ DÜŞÜNMEK ZAMANI
Arif Alasya
KKTC KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Erkut YILMABAŞAR
YBH,BDH,TKPYG ve başarısız ittifaklar mezarlığı kuzey Kıbrıs!
Fırat Borak
Yerin Dibine Batsın Seçiminiz!
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
09:36 -
Karın Ve Göğüsten Yapışık İkizler 11 Saatlik Operasyonla Ayrıldı
09:32 -
Ziyamet, Yeşilköy Ve Yeni Erenköy Bölgelerinde Görüş Mesafesi Azaldı Ve Yollarda Su Birikintileri Oluştu
09:18 -
"D Vitamini" Kanserin İlerlemesini Önlüyor
09:14 -
Her Gün Bilmeden Tüketiyoruz Ama Beyni Küçülttüğü Ortaya Çıktı
09:07 -
Bağımsızlık Yolu: "Bunlar Aşımıza Ekmeğimize Göz Koyanlardır!"
08:57 -
Kovid-19 Aşısında Bir Müjde De İngiltere'den Geldi!
08:54 -
Meteoroloji Dairesi, uyardı!
08:53 -
GÜÇ-SEN bugün uyarı grevinde
08:51 -
Altın Piyasasından Son Rakamlar ( 20 Kasım 2020 Cuma )
08:45 -
Koca: 19 Kasım Corona Virüsü Hasta Ve Vefat Sayılarını Açıkladı!
08:42 -
27 Yıl Sonra Bir İlk! Azerbaycan Ordusu Ağdam'a Girdi
08:37 -
Günlük Hava Durumu ( 20 Kasım 2020 Cuma )
08:34 -
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 20 Kasım 2020 Cuma )
08:32 -
Piyasalar yeniden yükselişe geçti!
23:47 -
Arınç: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
FOTO GALERİ
Yenierenköy'ü Dolu Vurdu!
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (20 Kasım 2020 Cuma)
İşte Kapalı Maraş'ın havadan fotoğrafları
KKTC'de gazeteler bugün ne manşet attı? 19 Kasım 2020 Peşembe
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Günlük Hava Durumu ( 20 Kasım 2020 Cuma )
Piyasalar yeniden yükselişe geçti!
dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 20 Kasım 2020 Cuma )
Her Gün Bilmeden Tüketiyoruz Ama Beyni Küçülttüğü Ortaya Çıktı
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.