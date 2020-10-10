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Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 10 Ekim 2020 Cumartesi
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Akıncı:Maraş adımına yönelik bana hiç bilgi verilmedi
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T.C. Dışişleri Bakanlığı: Maraş açılımı mağduriyet yaratmıyor
BM Güvenlik Konseyi'nden KKTC'ye 'kapalı Maraş' kararından geri adım atma çağrısı
Akıncı:Maraş adımına yönelik bana hiç bilgi verilmedi
Denktaş:Bütün kartları hiçbir şey konuşmadan masaya koyduk
Erhürman: Maraş açılımı ciddiyetle bağdaşmıyor
Tatar: "Ankara'dayken Kudret Özersay, 'hükümeti bozarım' diye tehdit etti"
Özersay:Kapalı Maraş’la ilgili devletin kurumları saf dışı bırakıldı
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Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 10 Ekim 2020 Cumartesi
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10.10.2020 08:32
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 10 Ekim 2020 Cumartesi
Detay Gazetesi bugün ne manşet attı?
(10 Ekim 2020 Cumartesi)
Etiketler:
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Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 10 Ekim 2020 Cumartesi
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