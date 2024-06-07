Dikelya-Larnaka arasındaki kıyıya ölü balıklar vurdu

Son günlerde Dikelya ile Larnaka arasındaki kıyıya ölü balıklar vurduğu ve bu durumun Güney Kıbrıs’ta Balıkçılık Dairesi’ni harekete geçirdiği kaydedildi.

Son günlerde Dikelya ile Larnaka arasındaki kıyıya ölü balıklar vurduğu ve bu durumun Güney Kıbrıs’ta Balıkçılık Dairesi’ni harekete geçirdiği kaydedildi.

Balıkçılık Dairesi’nin durumun nedenlerini araştırdığını ve analiz yapılması için halihazırda örnekler alındığını yazan Politis gazetesi, ilk bakışta levrek türü balıkların yakın bir mesafede faaliyet gösteren bir balık çiftliğinden geldiğinin görüldüğünü ekledi.