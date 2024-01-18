Dinçyürek: Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ziyareti ve bu ziyaret kapsamında ele alınan konularla ilgili yaptığı konuşmada, Ticaret Odası’nın ülke ekonomisi, iş hayatı ve ticaretin yönlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Ticaretin Odasının ortak birçok iş alanı olduğunu belirten Dinçyürek, beklentilerin masaya yatırıldığını, mevcut pratikte yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerini konuştuklarını, sorunların çözüm noktasında tam bir fikir birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Beklentiler doğrultusunda, mevcut uygulamalardan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşmeler yapıldığını belirten Bakan Dinçyürek, bu konularda yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte ticaret odasıyla işbirliği içinde adım atacaklarını söyledi.

Kamu yararı ve kamu sağlığına odaklı bir bakanlık anlayışıyla çalışmaların hızla devam edeceğini ifade eden Dinçyürek, diyalog ile işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Deniz: “Dinçyürek’in sorunlara çözüm bulma iradesi bizleri umutlandırdı”

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise yaptığı açıklamada, her konuda çözüm odaklı çalışmaya hazır olduklarını belirterek, Bakan Dinçyürek’e kabul için teşekkürlerini iletti. Ticaret Odası olarak, halkın sağlığının kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Deniz, Bakan Dinçyürek’in sorunlara çözüm bulma iradesinin kendilerini umutlandırdığını ifade etti.