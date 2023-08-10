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SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Diyarbakır'dan sonra Antalya'da da deprem

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Son dakika haberi: Antalya'da 4,5; Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremler 12,44 ve 16,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Diyarbakır'dan sonra Antalya'da da deprem

Son dakika haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD, depremin 12,44 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.,

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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