DNA çalışması ortaya çıkardı: Antik Yunanistan’da kuzenler arası evlilik teşvik edilmiş

Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’ne göre, yapılan yeni bir DNA çalışması, eski Yunanistan’ın bazı bölgelerinin vatandaşlarını kuzenleriyle evlenmeye teşvik ettiğini ortaya çıkardı. Almanya merkezli enstitü, Yunanistan’ın Tunç Çağı’na ait 102 farklı insan genomunu analiz etti ve Minos Girit ile Miken Yunanistan’ın kuzenler arası evliliği en çok uygulayanlar arasında olduğunu keşfetti.

Ekip, bu keşifle beraber eski Yunan uygarlıklarının sosyal yapısına dair yeni içgörüler edindiklerini söyledi. Araştırmacılar, yan yana gömülen insanlardan alınan genetik materyali kullanarak, bir aile ağacının kaba bir taslağını yeniden oluşturmayı başardı.

Araştırmaya göre; Eski Girit sakinlerinin yarısından fazlası kuzenleriyle evlenirken, anakaradaki köylülerin yalnızca üçte biri aynı şeyi yapmıştı. Araştırmacılar, “Belki de bu, miras kalan tarım arazilerinin giderek daha fazla bölünmesini önlemenin bir yoluydu? Her halükarda, örneğin zeytin ve şarap yetiştiriciliği için önemli bir ön koşul olan ailenin tek bir yerdeki sürekliliğini garanti etti” dedi.

Ayrıca ekip yaptıkları açıklamada şunları da belirttiler: “Dünyanın farklı bölgelerinden binden fazla eski genom yayınlandı, ancak antik dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar katı bir akraba evliliği sistemi yok gibi görünüyor. Bu hepimiz için tam bir sürpriz oldu ve pek çok soruyu gündeme getiriyor.”