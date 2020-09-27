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Dokuz ayda 702 doktor yurt dışına gitmek için TTB’den belge istemiş

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, bu yılın ilk dokuz ayında 702 doktorun yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan belgeyi kendilerinden istediğini söyledi.
Dokuz ayda 702 doktor yurt dışına gitmek için TTB’den belge istemiş

ANKA’nın haberine göre, TTB kongresinde konuşan Yılmaz, birliğin yurt dışında çalışmak isteyen hekimlere ‘iyi hal belgesi’ düzenlediğini ifade etti.

Yılmaz, 2019’da 1042 doktora bu belgenin verildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaklaşık dört tıp fakültesi mezununu birden hiç kaygılanmadan, kuşkuya kapılmadan, sıradan bir olaymış gibi yurt dışına gönderiyoruz ve onlar bizden belge istiyor. Eylül ayı itibariyle 702 idi, dün rakamlara baktım… Yani yaklaşık 700 arkadaşımız yurt dışına çalışmak için bu yıl belge istemiş. Hem de Covid-19 salgın sürecinde, TTB’den iyi hal belgesi almaya çalışmışlar.” 

 

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