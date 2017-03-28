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Dolar/TL güne nasıl başladı?

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Dolar/TL güne nasıl başladı?
Dün sabah 3.58 seviyesine gerileyen kur, son bir ayın en düşük seviyesini görmüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı ilk büyük yasa teklifi olan sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesinin ardından dün doların küresel piyasalarda değer kaybetmesiyle 3.58'e kadar gerileyen ancak daha sonra yeniden yükselişe geçerek 3.60'ın altında kalıcı olamayan Dolar/TL,  3.61-3.62 seviyelerinde dalgalanıyor. Euro/TL ise  3.93-3.94 seviyesinde seyrediyor.

Dolar endeksi son 5 ayın dibinin gördü

Doların, euro, yen, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere altı para birimine karşı performansını ölçen dolar endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98,86'ya gerileyerek, 11 Kasım'dan beri en düşük düzeyini gördü.

Piyasalarda bugün

Bugün yurt içinde kurun hareketinde etkili olacak kritik veri akışı bulunmuyor. ABD'de Fed Başkanı Janet Yellen'ın akşam saatlerinde konuşması bekleniyor. Kansas City Fed Başkanı Esther George ve Dallas Fed Başkanı Dennis Kaplan'ın açıklamaları da gün içinde takip edilecek.BloombergHT'de yer alan habere göre Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkankurda aşağı yönlü hareketin sürebileceğine dikkat çekti. Erkan "Özellikle dün Fed üyelerinden Evans'ın açıklamaları yılın kalanında 2 faiz artışına işaret ediyor. Kurda momentum aşağı olmaya devam edecektir. Gelişen ülke kur sepetine baktığımızda dolara karşı rand dışında pozitif konumda. Dolar/TL 'de muhtemelen 3.60 aşağısına sarkma durumu gerçekleşecek, referanduma kadar 3.50-3.55 arasına gitmek iseyen kur göreceğiz." diye konuştu. 

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