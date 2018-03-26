Dome Hotel kaç gündür gerek sosyal medya da, gerekse sokakta tartışılıyor ama siyasilerden çıt yok. Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bildiğimiz üzere, tutumu ortadayken,Dome Hotel ne olacak sorusunu sormamak gerçekten elde değil. Çünkü baktığımız zaman, ülke de neredeyse elle tutulur düzgün işletme kalmamasına rağmen, çalışanları tarafından harabe şeklinde devralınan bir işletme ‘hotel’, bu gün eğer bir markaya dönüşmüşse, bu bir başarıdır. Tabii ki her başarıyı da baltalamak, diğer başarısız işletmelerin tarzıdır. Neden tarzıdır, çünkü kendi başarısızlığı, ortaya çıkmasın diye. Olay bu kadar açıkken ve ortadayken, ne olacak Dome Hotel diye de sormamak elde değil.Hatırladığım kadarı ile Cumhuriyetçi Türk Partisi zamanında işçiler ve sendika ile dayanışarakDomeHotel’e sahip çıkıp, ayakta kalmasını sağlamıştı ve hatta daha da öteye, CTP Girne ilçesi,Ulusal Birlik Partisi döneminde elden çıkarmak isterken, eylem yapmış ve DomeHotel’e sahip çıkmıştı. Şimdi merak ediyorum, günlerdir Dome Hotel konuşuluyor ve tartışılıyor başbakanı Cumhuriyetçi Türk Partisi olan bir hükümet ne yapacak. Neyse takipçisi olamaya ve oradaki emekçiler ile dayanışmaya devam edeceğiz. Nedeni ise elimizde kalan kendi öz varlıklarımıza, kendi kendimizi yönetme adına, verdiğimiz mücadele adına,Dome Hotel bir örnektir de o yüzden.

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Bir diğer konu ise belediye seçimleri, biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi adaylarını belirledi ve deyim yerindeyse seçim harbına hazır durum da ve mevzide yerini aldı. Ancak diğer partilere baktığımız zaman, CTP, HP, DP ve TDP’den hala çıt yok. Mağusa da akademisyen donanımlı ve sevilen bir kişilik olarak tanınan Ulaş Gökçe adaylığını açıklamışken, görüş olarak ona yakın olan arkadaşlarının da içerisinde bulunduğu, CTP ve TDP neden hala destek açıklamadı, bu da ayrı bir soru tabii ki. Neyse takip edip göreceğiz. Diğer yandan aday olmak için yeniden hevesli olan ancak, adaylığı açıklanmayan belediye başkanları, belediye sosyal medya hesapları ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden propagandayı, verdikleri gazete mülakatları ve neler yaptıkları ile ilgili görselleri paylaşarak başlatmış bulunuyorlar.

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Nasıl öfkelenmem düşündükçe memleketimi? Çırpınıyor ayakları altında bir avuç hergelenin.Nazım Hikmet Ran

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