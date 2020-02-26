Dönerden hamburgere her yerde kullanılıyor; beyaz zehir 'Çin tuzu' yasaklansın teklifi

Doyma hissini baskılayan, epilepsiden obeziteye kadar hastalıklara davetiye çıkaran ‘Çin tuzu’nun (MSG) yasaklanması için MHP, Meclis’e yasa teklifi verdi.



Kamuoyunda bilinen adıyla ‘Çin tuzu’nun insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle gıdalarda kullanımının yasaklanması için yasa teklifi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile MHP Konya Milletvekili Esin Kara, monosodyum glutamat’ın (MSG), TBMM'ye verdikleri teklifin gerekçesinde şu noktalara dikkat çektiler: "MSG, glutamik asitin tuzudur. Glutamik asit 20 temel amino asitten biridir ama insan vücudunda üretildiği için dışarıdan alınmasına gerek yoktur. Ancak birçok yiyecekte lezzet verme amacıyla kullanılmaktadır.



MSG, gıda katkısı olarak E-621 adıyla bilinmektedir. Başta salam, sosis, hamburger, hazır çorbalar, cips, kraker, et suyu tabletleri, köfte harçları, salata sosları olmak üzere pek çok hazır gıdanın üretiminde kullanılmaktadır. MSG, katkılı olduğu yiyecekleri tüketenlerde doyma hissini baskılayarak bireylere daha çok yemek arzusu oluşturmaktadır."

'Çin tuzu'nun zararları saymakla bitmiyor

Hürriyet'in haberine göre; Fast-food kapsamına giren bu hazır gıdaların normalde de yüksek kalori içerdiği için fazla tüketim ile birlikte obezite başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığı belirtilen teklifte, "Çin tuzu’nun fazla miktarda tüketilmesinin birçok hastalığa sebep olduğu, hem hayvan deneylerinde hem de insanlar üzerinde yapılan araştırmalarla gösterilmiştir.



MSG bir çeşit nörotoksindir, yani sinir hücrelerine zarar verir. MSG, doyma hissini yok ettiği için başta obezite olmak üzere beyinde epilepsi, Alzheimer, Parkinson, ALS, öğrenme güçlüğü, baş ağrısı gibi hastalıklara sebep olurken, karaciğerde de yağlanma ve toksik etkilere neden olabilmektedir.





Bununla birlikte glikoz tolerans bozukluğu, insülin direnci, leptin direnci, pankreas hasarı, ani kalp krizi, alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. MSG’den uzak kalmak toplumumuzun ve gelecek nesillerimizin sağlığı için oldukça önem arz etmektedir. Bebek mamalarında kullanımı yasak olmasına rağmen yetişkinlerin yemeklerini tüketmeleri neticesinde MSG’ye maruz kalan bebeklerde alerjik reaksiyonlar ve lezyonlara sebep olabilmektedir” denildi.

Dönerde, patates kızartmasında kullanılıyor, bağımlılık yapıyor

TÜDEF Başkan Vekili ve Gıda-Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, halk sağlığı için ‘Çin tuzu’nun yasaklanması gerektiği konusunda 31 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bu nedenle MHP’nin teklifini bizler de destekliyoruz. Lezzet arttırıcı bir madde olan MSG et, balık, tavuk satan bazı restoranlarda bol miktarda kullanılıyor. İnternetten de sipariş veriliyor.



25 kiloluk çuvalı 540 lira. Tüketici bilmeden bu ürünü tüketiyor. ‘Çin tuzu’ kimyasal olduğu için beyinde alışkanlık yapıyor, bağımlılık yaratıyor. Yalnızca paketlenmiş gıdalarda değil, piyasada et döner, tavuk döner, balık ızgara, patates kızartması gibi ürünlerde de tuz gibi ekilerek serbestçe kullanılıyor."