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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı trafik ışıkları devre dışı kaldı

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Dr. Fazıl Küçük Bulvarı trafik ışıkları devre dışı kaldı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı trafik ışıkları devre dışı kaldı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı (Cezaevi Işıkları ) üzerinde bulunan trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı

Bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi

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