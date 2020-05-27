Dr. Fazıl Küçük Bulvarı trafik ışıkları devre dışı kaldı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı (Cezaevi Işıkları ) üzerinde bulunan trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı
Bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı (Cezaevi Işıkları ) üzerinde bulunan trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı
Bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi
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