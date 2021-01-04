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Dr. Gürkut: Virüs artık her yerde

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Dr. Özlem Gürkut “Virüs artık her yerde” diyerek herkesi kurallara uymaya davet etti
Dr. Gürkut: Virüs artık her yerde

Tabipler Briliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda her bireyin ailesi ve yakınlarıyla birlikteyken ne yapması gerektiğini anlatıp buna dikkat çekti:

İşte Dr. Gürkut’un paylaşımı:

Sıkıldığınızı biliyoruz.
Ama biz daha şimdi ciddi olarak salgınla karşı karşıyayız.
Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum:
Yolda, sokakta maske takıp yürürken yanınızdan geçen birinden virüs kapma riskiniz yok denecek kadar azdır.
Esas tehlike yakınlarınızdadır.
Hani her gün ayni ofiste çalıştıklarınız, ayni aileden olup görüştükleriniz, arkadaşlarınız, komşularınız...
Onların yanında maskenizi çıkarıp, 2 metre kuralını bozuyorsunuz. Hatta direk fiziki temas ile kuralları uygulamıyor ve yüksek riskli temas gerçekleştiriyorsunuz.
Ama virüs artık her yerde. Şimdi her yerde MASKE-MESAFE-HİJYEN kurallarını istisnasız uygulama vaktidir.
Az kaldı, biraz daha sabır ve dikkat lütfen.???

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