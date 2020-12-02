  • BIST 1.325
  • Altın 462,556
  • Dolar 7,8681
  • Euro 9,5144
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Dr. Özlem Gürkut: Maske-Mesafe-Hijyen kurallarına lütfen uyalım

» »
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin karantinasız girişler konusundaki kararını gözden geçirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Dr. Özlem Gürkut: Maske-Mesafe-Hijyen kurallarına lütfen uyalım

GİRNE’de ARTAN YEREL VAKALARA DİKKAT!

Şu anda toplumumuzun en yakın ilişkide olduğu Türkiye ve Güney’de salgının kontrol dışı seyrini gözden kaçırmadan, ülkemizde Acil Durum Hastanesi’nin törenle açılmasına karşın hizmet vermeye başlamadığını da göz önünde bulundurarak,

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin karantinasız girişler konusundaki kararını gözden geçirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Sağlık Bakanlığı’nın Acil Durum Hastanesi’nin kadrolarını mevcut COVID-19 dışı hizmetleri aksatmadan, oluşturmak için ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan topluma yönelik random test yapılmadığını, mutlaka yapılması gerektiğini tekrar vurgulamak isterim.

Kaynağı belirsiz pozitif vakalarımızın çok sayıda temaslısı olması nedeniyle, önümüzdeki günlerde pozitif vakalarımızın devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hem toplumsal hem de bireysel tedbirlerin hatırlanması gerekmektedir.

Herkesi (yetkilileri ve bireyleri) sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Maske-Mesafe-Hijyen kurallarına lütfen uyalım.

Dr. Özlem Gürkut

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ribavirin Molekülünün Kovid-19 Etkilerini Azalttığı Tespit Edildi02 Aralık 2020 Çarşamba 21:15
  • Covid-19’da sitokin fırtınası: İkinci haftada ölüme götürebiliyor02 Aralık 2020 Çarşamba 21:02
  • İngiltere, Pfızer Ve Bıontech'in Aşısını Gelecek Hafta Uyguluyor02 Aralık 2020 Çarşamba 20:30
  • Kan Bağışı Tahlilleri, ABD'de Kovid-19'un Geçen Yıl Aralıkta Yayıldığına İşaret Ediyor02 Aralık 2020 Çarşamba 20:15
  • 38 milyon nüfuslu Polonya, 45 milyon doz aşı satın aldı02 Aralık 2020 Çarşamba 19:48
  • Koronavirüs aşısı için yarış: Aşı siparişlerinde hangi ülke ne durumda?02 Aralık 2020 Çarşamba 19:45
  • Hayvan Öldürülmeden Üretilen Kültür Eti, Dünyadaki İlk Onayı Singapur'dan Aldı02 Aralık 2020 Çarşamba 14:55
  • Hamilelikte Artan İştaha Dikkat02 Aralık 2020 Çarşamba 14:50
  • Sağlık Bakanlığı, kararın 4 Aralık’ta uygulanacağını açıkladı02 Aralık 2020 Çarşamba 14:39
  • Keçi sütü içerisinde Kovid-19'a karşı etkili protein keşfedildi02 Aralık 2020 Çarşamba 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti