Dr. Özlem Gürkut: Maske-Mesafe-Hijyen kurallarına lütfen uyalım

GİRNE’de ARTAN YEREL VAKALARA DİKKAT!

Şu anda toplumumuzun en yakın ilişkide olduğu Türkiye ve Güney’de salgının kontrol dışı seyrini gözden kaçırmadan, ülkemizde Acil Durum Hastanesi’nin törenle açılmasına karşın hizmet vermeye başlamadığını da göz önünde bulundurarak,

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin karantinasız girişler konusundaki kararını gözden geçirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Sağlık Bakanlığı’nın Acil Durum Hastanesi’nin kadrolarını mevcut COVID-19 dışı hizmetleri aksatmadan, oluşturmak için ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan topluma yönelik random test yapılmadığını, mutlaka yapılması gerektiğini tekrar vurgulamak isterim.

Kaynağı belirsiz pozitif vakalarımızın çok sayıda temaslısı olması nedeniyle, önümüzdeki günlerde pozitif vakalarımızın devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hem toplumsal hem de bireysel tedbirlerin hatırlanması gerekmektedir.

Herkesi (yetkilileri ve bireyleri) sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Maske-Mesafe-Hijyen kurallarına lütfen uyalım.

Dr. Özlem Gürkut