DSÖ: “Covid salgınının kökenine dair bilgisi olan bizimle paylaşsın”

ABD’de son günlerde Covid-19 salgınının kökenlerinin, Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan sızdığına dair yapılan açıklamalar dünya gündeminde yer almış, hatta ABD’nin iç istihbarat ve güvenlik kurumu olan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Direktörü Christopher Wray, salı günü bir medya kuruluşuna verdiği röportajda; “FBI, bir süredir salgının kökenlerinin büyük olasılıkla (Çin) Vuhan’daki potansiyel bir laboratuvar (sızma) olayı olduğunu değerlendiriyor” demişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, dün dünya sağlık gündemine dair haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili açıklama yaparak; “Geçtiğimiz birkaç gün içinde Covid-19 salgınının kökenlerine ilişkin dikkatler yeniden gündeme geldi. Daha önce de söylediğimiz gibi, herhangi bir ülkenin salgının kökenleri hakkında bilgisi varsa, bu bilginin DSÖ ve uluslararası bilim camiası ile paylaşılması çok önemlidir. Suçu paylaştırmak için değil, bu salgının nasıl başladığına dair anlayışımızı ilerletmek için, böylece gelecekteki (bölgesel) salgınları ve pandemileri önleyebilir, bunlara hazırlanabilir ve müdahale edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“JEOPOLİTİK BİR FUTBOLA DÖNÜŞTÜ”

Genel Direktör Tedros Adhonam, DSÖ’nün Çin’e veri paylaşımında şeffaf olmaları konusunda sürekli çağrı yaptıklarını hatta birkaç hafta öncesine kadar bu konuda Çin’in üst düzey yetkilileriyle birçok kez görüştüğünü ve yazıştığını vurguladı. DSÖ Genel Direktörü, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Aynı zamanda, köken araştırmalarının devam eden siyasallaşması, tamamen bilimsel olması gereken bir süreci jeopolitik bir futbola dönüştürdü ve bu da kökenleri belirleme görevini daha da zorlaştırıyor. Bu da dünyayı daha az güvenli hale getiriyor.”

TÜRKİYE ZİYARETİ HAKKINDA DA KONUŞTU

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam, açıklamalarında Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını etkileyen deprem felaketine değinerek bölgedeki ziyaretleri hakkında; “Gördüğüm ve duyduğum yıkım ve acılar karşısında derinden sarsıldım ve üzüldüm. Türkiye’nin Hatay ilinde neredeyse her bina ya çökmüş ya da tehlikeli bir şekilde duruyor” açıklamasını yaptı.