Dünya Kılıçdaroğlu’nun sert ifadelerini böyle gördü

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura 10 gün kala Ankara'da çok kritik bir açıklama yaptı. Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu'nun sözlerini uluslararası medya kuruluşları böyle gördü.

Türkiye, 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50’yi geçememesi sonrasında ikinci tura hazırlanıyor…

Seçim öncesinde Türkiye’deki siyasi partiler ve adaylarla ilgili çarpıcı öngörüler, anketler, analizler yayınlayan uluslararası medya kuruluşları, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimleri ile ilgili gelişmelere de büyük ilgi gösteriyor.

FT: İLK TURDAKİNDEN DAHA KARANLIK SÖZLER

Millet İttifakı’nın adayı ve CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün yaptığı açıklama ile ikinci tur seçimlerinin startını verdiğini aktaran uluslararası medya kuruluşları gelişmeleri duyurdu.

İngiliz Financial Times gazetesi Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını böyle gördü.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, “Türkiye’de muhalefet lideri, Erdoğan’a vurmak için mültecileri evlerine gönderme sözünü verdi” başlığını kullandı. Adam Samson imzalı haberde, “Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a milyonlarca mülteciyi ülkeden gönderme sözü vererek vurdu. Partinin Ankara’daki genel merkezinde yaptığı heyecanlı konuşma da Kılıçdaroğlu, ilk tur seçimindekinden çok daha karanlık bir konuşma yaptı” denildi.

“EN İYİ PERFORMANSI SERGİLEMİŞTİ”

Fransız haber ajansı AFP de, “Erdoğan’ın rakibi tonunu sertleştirerek Türk milliyetçileri ikna etmeye çalışıyor” başlığını kullandı.

Haberde, “Türkiye’de muhalefet lideri milyonlarca mülteciyi göndereceğini açıklayarak aşırı sağcıların desteğini almayı amaçlıyor. Pazar günkü seçimden sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak konuştu” yorumu yapıldı.

AFP’nin haberinde, “Kılıçdaroğlu’nun performansı, 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan’a karşı en iyi performanstı. Fakat seçim öncesi anketlerin gerisinde kaldı ve muhalefette gözle görülür bir üzüntü yarattı” denildi. Fransız haber ajansı, “Kılıçdaroğlu, ilk turdaki daha kapsayıcı tonu daha da sertleştirdi.

AFP’nin servis ettiği haberde, “Erdoğan ve partisi Suriye’den gelenleri daha çok benimseyen bir tutum sergilemişti. Türkiye 5 milyon mülteci ve sığınmacı ile birlikte son 10 yıl içerisinde dünyanın en büyük mülteci nüfusuna sahip ülkelerinden biri oldu” hatırlatması da yapıldı. Analizde, “Erdoğan hükümeti bir orta yol arıyor” yorumu yapıldı.

“SERT TONUNU SÜRDÜRDÜ”

İngiliz haber ajansı Reuters da, Kılıçdaroğlu’nun mültecilerin gönderilmesine yönelik açıklamalarını öne çıkardı.

Haberde, “Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimi yarışındaki rakibi, mülteciler konusundaki tonunu sertleştirdi ve 28 Mayıs’ta seçildikten sonra bütün mültecileri göndereceğini açıkladı” denildi. Reuters muhabirleri, “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları cumhurbaşkanı seçimi yarışında üçüncü olan adayın desteğini almak için yapıldı” yorumunu da yaptı.

CHP Genel Merkezi’nde konuşan Kılıçdaroğlu’nun, “Erdoğan’ın mülteci politikalarına karşı sert tonunu sürdürdü” dediği de belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun Suriyelileri 2 yıl içerisinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir anlaşma yaparak Birleşmiş Milletler gözetiminde geri göndermeyi planladığı da hatırlatıldı.