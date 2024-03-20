Dünya Mutluluk Endeksi: Finlandiya yedinci kez dünyanın en mutlu ülkesi; Türkiye kaçıncı sırada?

Finlandiya, Birleşmiş Milletler destekli yıllık Dünya Mutluluk Raporu'nda yedinci kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Araştırmaya göre, Finlandiya, yedinci yıl üst üste dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Birleşmiş Milletler destekli yıllık Dünya Mutluluk Raporu'nda diğer İskandinav ülkeleri Danimarka, İzlanda ve İsveç ilk 10'da yer aldı.

Afganistan, Taliban'ın 2020'de yönetime gelmesinin ardından 143 ülke arasında en alt sıralarda kaldı.

İlk kez Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya en mutlu 20 ülke arasından çıkarak sırasıyla 23. ve 24. oldu. Kosta Rika ve Kuveyt 12 ve 13. sıralarda ilk 20'ye girdi.

Türkiye'de gençler daha mutsuz

Mutluluk raporunda Türkiye, 4.975 puanla genel tabloda 98. sırada yer aldı. Rapor, gençlerin yaşlılara göre daha mutsuz olduğunu gösteriyor.

Türkiye, 30 yaş altı gençlerde 101.; 60 yaş ve üzeri kategorisinde ise 92. sırada bulunuyor.

2022 raporunda 112. sıradaki Türkiye, 2023'te 6 basamak yükselerek 106. sırada yer almıştı.

Mutluluk sıralaması, bireylerin yaşam memnuniyetine ilişkin kendi değerlendirmelerinin yanı sıra kişi başına düşen milli gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük ve yolsuzluk gibi kriterlere dayanıyor.

"Sırrı, sağlıklı iş-yaşam dengesi"

Finlandiya, güçlü refah toplumu, devlet yetkililerine güven, düşük yolsuzluk seviyeleri ve ücretsiz sağlık ve eğitim sistemiyle ön plana çıkıyor.

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde mutluluk araştırmacısı olan Jennifer De Paola, Finlilerin doğayla olan yakın bağlarının ve sağlıklı iş-yaşam dengelerinin yaşam memnuniyetlerine önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.

AFP'ye konuşan De Paola, başarının genellikle maddi kazançla eşdeğer tutulduğu ABD'ye kıyasla Finlilerin "başarılı bir yaşamın ne olduğuna dair daha ulaşılabilir bir anlayışa" sahip olabileceklerinin altını çizdi.

De Paola, "Finlandiya toplumuna güven, özgürlük ve yüksek düzeyde özerklik duygusu nüfuz etmiş." dedi.

Çok nüfuslu ülkeler 'mutlu değil'

Rapora göre, en mutlu ülkeler artık dünyanın en büyük ülkelerinden hiçbirini içermiyor

İlk 10 ülke arasında sadece Hollanda ve Avustralya'nın nüfusu 15 milyonun üzerinde. İlk 20'de ise sadece Kanada ve İngiltere'nin nüfusu 30 milyonun üzerinde.

2006-10 yılları arasında mutlulukta en keskin düşüş Afganistan, Lübnan ve Ürdün'de yaşandı; Doğu Avrupa ülkeleri Sırbistan, Bulgaristan ve Letonya'da en büyük artışlar görüldü.

Mutluluk eşitsizliği artıyor

Raporda mutluluk eşitsizliğinin Avrupa hariç her bölgede arttığı ve bunun "endişe verici bir eğilim" olduğu belirtildi. Bu artışın "gelir, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal kabul, güven ve aile, toplum ve ulusal düzeylerde destekleyici sosyal ortamların varlığı" konularındaki eşitsizlikleri yansıttığı ifade edildi.

Yazarlar bu artışın özellikle yaşlılar arasında ve Sahra Altı Afrika'da belirgin olduğunu kaydetti.

Rapor, genç kuşakların dünyanın çoğu bölgesinde yaşlı akranlarından daha mutlu olduğunu ortaya koyuyor.

Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 30 yaş altı grupların mutluluğu 2006-10 döneminden bu yana önemli ölçüde düştü, daha yaşlı kuşaklar gençlerden daha mutlu hale geldi.

Orta ve Doğu Avrupa'da mutluluk aynı dönemde her yaşta önemli ölçüde artarken, Batı Avrupa'da her yaştan insan benzer düzeyde mutluluk bildirdi.