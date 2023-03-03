  • BIST 5.212,38
  • Altın 1126.749
  • Dolar 18.8869
  • Euro 20.0865
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

Dünya’da 8 milyon canlının yüzde 25’i yok olabilir

» »
Dünya'daki yaklaşık 8 milyon canlı türünün yüzde 25'i yok olma tehlikesi altında.
Dünya’da 8 milyon canlının yüzde 25’i yok olabilir

Dünya üzerinde 8 milyon civarındaki hayvan ve bitki türünün yaklaşık yüzde 25’i, beşeri unsurlar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 20 Aralık 2013’teki 68. oturumunda, 1973’te Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’nin (CITES) imzalandığı gün olan 3 Mart’ı, vahşi hayvan ve bitkiler hakkında bilinç oluşturmak amacıyla “Dünya Yaban Hayatı Günü” ilan etti. Tema kapsamında, bu yıl çok sayıda ortak çalışma çıkarmak için uluslararası, ulusal ve yerel olmak üzere 3 düzeyde ortaklıklara odaklanılacak.

Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetler Arası Bilim-Politika Platformu’nun (IPBES) son raporuna göre, hayvan ve bitki türünün yüzde 25’i nesli tükenmekle karşı karşıya bulunuyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÖTÜ GİDİŞİ HIZLANDIRDI

İklim değişikliği, kirlilikler ve istilacı yabancı türlerin yayılması gibi faktörler, ekosistemleri doğrudan ve dolaylı yollarla etkileyerek 50 yılda kötü gidişi hızlandırdı. Dünya yüzeyinin yaklaşık beşte biri, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu yerler dahil istilacı yabancı tür canlıların riski altında. İstilacı tür canlıların sayısı 50 yılda ikiye katlandı. Bu artış da hem yerel canlıları hem de ekosistemleri ciddi şekilde tehdit ediyor.

Öte yandan, son 50 yıl içerisinde ekonominin büyümesi insan nüfusunun ve küresel ticaretin artması nedeniyle biyolojik çeşitlilik çok büyük zarar gördü. Özellikle denizlerdeki plastik kirliliği 1980’den bu yana 10 kat artarak en az 267 türü etkiledi.

Deniz kaplumbağalarının yüzde 86’sı, deniz kuşlarının yüzde 44’ü ve deniz memelilerinin yüzde 38’i, yıllar içerisinde plastik kirliliğinden etkilendi. Hem karada hem de suda yaşayabilen amfibi türlerin yüzde 40’ından fazlası, resif oluşturan mercanların ise neredeyse yüzde 33’ü tehlike altında bulunuyor.

Nesli tükenmekte olan türlerin yok olma hızı, 10 milyon yılda kaydedilen ortalama hızdan en az yüzlerce kat fazla noktaya çıktı.

Dünya üzerinde bulunan 8 milyon canlının yaklaşık 2 milyonunun denizde yaşadığı belirtilen raporda, yaklaşık 500 bin karada yaşayan canlı türünün “yürüyen ölü türler” olduğunu ve habitatlarının zamanında iyileştirilmemesi halinde tamamen yok olabileceği uyarısı yapılıyor. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birleşmiş Milletler’den deprem bölgesinde üst düzey inceleme: Kıyamet yeri gibi26 Şubat 2023 Pazar 14:59
  • YBH Başkanı Feriha Tel oldu24 Şubat 2023 Cuma 14:34
  • KEMA Vakfı, çam kese böceği sorununa karşı tedbir için çağrıda bulundu24 Şubat 2023 Cuma 11:02
  • Kıbrıs'ta Karaya Vuran Gagalı Balinalarla İlgili Ön Rapor Açıklandı22 Şubat 2023 Çarşamba 16:02
  • Gagalı balinaların toplu karaya vurma olayıyla ilgili ön rapor açıklandı21 Şubat 2023 Salı 20:45
  • Papa’dan ‘kanı durdurun’ çağrısı05 Şubat 2023 Pazar 14:04
  • Çarpıcı araştırma: Karıncalar kanseri koklayabiliyor05 Şubat 2023 Pazar 13:51
  • ‘Dünyanın en çok aranan milyarderi’, Nusret’in Dubai’deki restoranında ortaya çıktı04 Şubat 2023 Cumartesi 15:21
  • Dünya Bankası: Doğal su depolama hacmi son 50 yılda düştü04 Şubat 2023 Cumartesi 14:14
  • Kilisenin cinsel istismar mağdurlarına milyonlarca avro tazminat kararı03 Şubat 2023 Cuma 23:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti