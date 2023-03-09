  • BIST 5.478,14
  • Altın 1106.661
  • Dolar 18.9495
  • Euro 20.0051
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMarmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Dünyanın farklı bölgelerinde rekor sıcaklar kaydedildi

» »
Çin Meteoroloji Müdürlüğü, bu hafta başında Wuhan ve Pekin'de mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üstünde sıcaklıklar kaydedildiğini açıklarken Arjantin'de iki kentte 40 ve 39.5 derece sıcaklıklar yaşandığı ve bunun bir rekor olduğu vurgulandı.
Dünyanın farklı bölgelerinde rekor sıcaklar kaydedildi

Çin Meteoroloji Müdürlüğü Pekin, Vuhan ve Zhengzhou kentlerinde hafta başında Mart ayı normallerinin yaklaşık 10 derece üstünde sıcaklıklar kaydedildiğini duyurdu.

Yetkililer, Wuhan’da Pazartesi günü 26 derece sıcaklık kaydedildiğini, bunun da Mart ayı normallerinin 12 derece üstünde olduğunu ifade etti. Pekin ve çevre kentlerde ise sıcaklıkların 25 dereceye ulaştığı belirtildi.

ARJANTİN’DE REKOR SICAKLIKLAR

Güney yarım kürede bulunan ve sonbahar mevsimini yaşayan Arjantin’de rekor olduğu belirtilen sıcaklıklar kaydedildi.

Arjantin Ulusal Meteoroloji Dairesi, yaz mevsiminin yaşandığı Şubat ayı boyunca ülkede sıcak hava dalgası içinde bulunduğunu ifade ederek 12 Şubat’ta mevsim normallerinin çok üstünde rekor sıcaklıklar kaydedildiğini ifade etti.

Yetkililer, Şubat ayında bazı kentlerde kaydedilen sıcaklıkların 39.5 ile 40.6 derece arasında olduğunu vurguladı.

Mart ayıyla birlikte sonbahar mevsimine giren Arjantin’de, 2 Mart’ta Nueve de Julio kentinde 40 derece ve El Palomar kentinde ise 39.5 derece sıcaklık kaydedildiği ve bunun yeni bir rekor olduğu belirtildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (MET), geçen yıl Aralık ayında 2023 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biri olacağını öngörmüştü. Yetkili

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlardan buğday üretiminde kuraklık riskine karşı öneriler07 Mart 2023 Salı 12:33
  • Etiyopya, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı yaptı06 Mart 2023 Pazartesi 22:56
  • Fransa'da kuraklık riski nedeniyle su kullanımı için tasarruf talimatı06 Mart 2023 Pazartesi 15:55
  • Depremzedelerle iletişim kurarken nelere dikkat edilmeli?06 Mart 2023 Pazartesi 12:54
  • Antonio Guterres, yoksul ülkelere yılda yaklaşık 500 milyar dolar yardım çağrısı yaptı05 Mart 2023 Pazar 14:52
  • Kuraklığın rekolteye etkisinin sınırlı olması bekleniyor05 Mart 2023 Pazar 14:35
  • DSÖ: “Covid salgınının kökenine dair bilgisi olan bizimle paylaşsın”04 Mart 2023 Cumartesi 20:58
  • PFAS içeren tuvalet kağıtları ile ilgili endişe yaratan bulgu04 Mart 2023 Cumartesi 18:55
  • Dünya’da 8 milyon canlının yüzde 25’i yok olabilir03 Mart 2023 Cuma 22:25
  • Cırcır böceği aromalı dondurma Almanya’da satışa çıktı02 Mart 2023 Perşembe 22:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti