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El Salvador Devlet Başkanı’ndan esprili Türkiye mesajı

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El Salvador liderinin mesajı çok konuşuldu.
El Salvador Devlet Başkanı’ndan esprili Türkiye mesajı

Ülkesinde baskıcı bir rejim kurmakla suçlanan ve Bitcoin’i resmi para birimi haline getirerek uluslararası kamuoyunda gündem olan ve kendisini “El Salvador’un CEO’su” olarak tanıtan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

El Salvador liderinin mesajı çok konuşuldu.

Dün gece saatlerinde Türkiye’ye gelen Bukele, kişisel Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Atatürk portresinin önünde fotoğrafını paylaşan Bukele, geçen yıl Türkiye’de gündem olan “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar” ifadesini kendisine göre değiştirerek yazdı.

Bukele, “Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar” ifadesini kullandı. Bukele’nin bu mesajı büyük beğeni toplarken, çok sayıda insan da mesajı paylaştı.

Kökleri Filistin’e dayandığı için “Osmanlı torunu” olarak da bilinen ve ülkesinde “Türk” lakabıyla da anılan Bukele, 2021'de kripto para birimi bitcoin‘i yasal para birimi olarak kullanma kararıyla dünyada bir ilke imza atmıştı. Bukele'nin Türkiye ziyaretinde, kripto paraların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ALDATTI İDDİALARINA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Bir televizyon programına katılan Gülay Pazarlı isimli kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öne sürmüş isyan etmişti.

Yayına bağlanan kocası karısının isyanını umursamamış, “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar” diyerek söze girmişti. O sözler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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