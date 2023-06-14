Elize Anlaşması'nın 60. yılında gençlere 60 bin ücretsiz tren bileti verilecek

Fransa ve Almanya ulaştırma bakanları tarafından duyurulan, gençlere 60 bin ücretsiz tren bileti programına başvurular başladı.

Fransa ve Almanya'da bu yaz 27 yaş altı gençlere 60 bin ücretsiz tren bileti dağıtılacak.

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune ve Alman mevkidaşı Volker Wissing'in bu yılın başlarında duyurduğu demir yolu programı için başvuru süreci başladı.

Program kapsamında toplam 60 bin ücretsiz bilet, "ilk gelen alır" esasına göre verilecek. Bu biletler, gençlerin trenle diğer ülkeye gitmelerine ve orada bulundukları süre içinde Interrail bileti gibi seyahat etmelerine olanak tanıyacak.

Örneğin, Fransa'dan Almanya'ya giden bir genç, Almanya içerisinde ücretsiz olarak istediği gibi seyahat edebilecek.

Bu programa başvurmak isteyen 27 yaş altı gençlerin Almanya veya Fransa'da oturum iznine sahip olması yeterli, vatandaşlık şartı aranmıyor.

Bakanlara göre, iki ülke arasında imzalanan Elize Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle başlatılan bu programın amacı, Fransa ve Almanya arasında seyahati teşvik ederek kültürel bir alışveriş ortamı oluşturmak.

Beaune, girişimin aynı zamanda daha fazla genci tren yolculuğuna yönlendirmeyi amaçladığını ve bunun da Fransa'nın iklim hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etmişti.

Programa, iki ülkenin demir yolu hizmetlerini işleten kurumlar SNCF ve Deutsche Bahn'ın da finansal destek vereceği bildirildi.

Wissing ve Beaune ayrıca, iki ülkenin başkentleri Paris ve Berlin arasında inşa edilen yeni bir hızlı tren hattının 2024'te hizmete gireceğini açıklamıştı. Halihazırda iki başkent arasında yolculuk için başka şehirlerden aktarma yapılması gerekiyor.