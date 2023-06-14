  • BIST 5.360,77
  • Altın 1471
  • Dolar 23.5347
  • Euro 25.4787
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Elize Anlaşması'nın 60. yılında gençlere 60 bin ücretsiz tren bileti verilecek

» »
Fransa ve Almanya ulaştırma bakanları tarafından duyurulan, gençlere 60 bin ücretsiz tren bileti programına başvurular başladı.
Elize Anlaşması'nın 60. yılında gençlere 60 bin ücretsiz tren bileti verilecek

Fransa ve Almanya'da bu yaz 27 yaş altı gençlere 60 bin ücretsiz tren bileti dağıtılacak. 

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune ve Alman mevkidaşı Volker Wissing'in bu yılın başlarında duyurduğu demir yolu programı için başvuru süreci başladı. 

Program kapsamında toplam 60 bin ücretsiz bilet, "ilk gelen alır" esasına göre verilecek. Bu biletler, gençlerin trenle diğer ülkeye gitmelerine ve orada bulundukları süre içinde Interrail bileti gibi seyahat etmelerine olanak tanıyacak. 

Örneğin, Fransa'dan Almanya'ya giden bir genç, Almanya içerisinde ücretsiz olarak istediği gibi seyahat edebilecek.

Bu programa başvurmak isteyen 27 yaş altı gençlerin Almanya veya Fransa'da oturum iznine sahip olması yeterli, vatandaşlık şartı aranmıyor. 

Bakanlara göre, iki ülke arasında imzalanan Elize Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle başlatılan bu programın amacı, Fransa ve Almanya arasında seyahati teşvik ederek kültürel bir alışveriş ortamı oluşturmak.

Beaune, girişimin aynı zamanda daha fazla genci tren yolculuğuna yönlendirmeyi amaçladığını ve bunun da Fransa'nın iklim hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etmişti. 

Programa, iki ülkenin demir yolu hizmetlerini işleten kurumlar SNCF ve Deutsche Bahn'ın da finansal destek vereceği bildirildi.

Wissing ve Beaune ayrıca, iki ülkenin başkentleri Paris ve Berlin arasında inşa edilen yeni bir hızlı tren hattının 2024'te hizmete gireceğini açıklamıştı. Halihazırda iki başkent arasında yolculuk için başka şehirlerden aktarma yapılması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika’da oy kullanma yaşı düşürüldü13 Haziran 2023 Salı 17:39
  • Kanada ve Hollanda, Suriye’ye dava açtı13 Haziran 2023 Salı 11:53
  • Belçika, Avrupa parlamentosu seçimlerinde oy verme yaşını 16'ya indirdi13 Haziran 2023 Salı 10:52
  • Almanya'daki kilise vaaz için yapay zekaya başvurdu13 Haziran 2023 Salı 10:49
  • Yunan liderden ‘Türkiye’ye karşı güçlü hükümet’ çıkışı12 Haziran 2023 Pazartesi 20:29
  • İtalya Eski Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti12 Haziran 2023 Pazartesi 16:10
  • AB, “iç ve dış” olarak ikiye ayrılıyor12 Haziran 2023 Pazartesi 11:43
  • Koltuğu kaybeden Alman enişte, Türk eşinden boşanıyor12 Haziran 2023 Pazartesi 09:13
  • Türk gemisindeki kaçaklar mürettebatı tehdit etti: İtalyan askerler gemiye helikopterle indi11 Haziran 2023 Pazar 18:18
  • Von der Leyen hakkında dava açıldı11 Haziran 2023 Pazar 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti