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Eliz’in W25’teki ilk şampiyonluğu

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Uluslararası Tenis Federasyonu ITF’in W25 turnuvasında final oynama başarısı gösteren Eliz Maloney, İngiltere/Birmingham’da yapılan organizasyonda ise çift kadınlarda şampiyon olarak ülke tenisi adına tarih yazdı.
Eliz’in W25’teki ilk şampiyonluğu

Uluslararası Tenis Federasyonu ITF’in W25 turnuvasında final oynama başarısı gösteren Eliz Maloney, İngiltere/Birmingham’da yapılan organizasyonda ise çift kadınlarda şampiyon olarak ülke tenisi adına tarih yazdı.

Eliz, Litvanyalı partneri AndreLukosiute’le çıktığı finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı ABD’li raketler QuinnGleason ve Catherine Harrison çiftine karşı galip geldi.

Eliz/Andre ikilisi tie-break sonucu 7-6 kaybettikleri ilk setin ardından ikinci seti 6-3, tiebreak’e giden üçüncü seti de 10-8 kazanarak turnuva çiftler şampiyonluğunu elde etti.

İlk ITF W25 turnuvasında şampiyon olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren ElizMaloney, antrenmanlarından iyi sonuçlar aldığını hedefinin en kısa zamanda teklerde de ayni başarıyı yakalamak olduğunu ekledi.

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