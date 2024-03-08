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Elma, armut ve biberde limit üstü kalıntı!

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Elma, armut ve biberde limit üstü kalıntı!

Açıklama şöyle:

1-7 Mart 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden alınan 22 numunenin 18’i temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 4 numuneye rastlanmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd ait Elma Golden ve Elma Stk.de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir..

Non Foods’a ait Armut ve Elma Goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Yerli ürünlerden alınan 15 numunenin 12’si temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 numuneye rastlanmıştır.

Tatlısu köyü sakini Birgül Akkaya’ya ait Biber Dolmalık ve Biber Yeşil Çarli 1-2 de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

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