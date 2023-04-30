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Elon Musk duyurdu: Twitter’da makale başına ücret verilecek

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Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da değişimler yaşanmaya devam ediyor. Bu defa da Musk, abonelik seçeneğinin dışında içeriklerden para kazanmanın mümkün olduğunu söylüyor.
Elon Musk duyurdu: Twitter’da makale başına ücret verilecek

Elon Musk, Twiter’da fırtınalar estirmeye ve yaptığı yeniliklerle kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Musk, mayıs ayından itibaren medya yayıncılarının web sitesinde yayınladıkları makalelere erişim için kullanıcılardan ücret almasına izin verecek.

Hangi hesapların ücret alabileceği, sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili net bir açıklama yapmadı. Ayrıca Musk, önümüzdeki 12 ay boyunca içerik oluşturuculardan para almayacağını da duyurdu.

Musk, “Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak olan bu özellik, medya yayıncılarının kullanıcılardan tek tıklamayla makale başına ücret almasına olanak tanıyacak. Bu hem medya kuruluşları hem de halk için büyük bir kazan-kazan durumu olacak” dedi.

Musk yönetimindeki Twitter, gelirini artırmak için giderek daha fazla ücretli özellik sunuyor.

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