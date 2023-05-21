Elon Musk ve Erdoğan’ın fotoğrafıyla paylaştılar: Dikkat çekici yorum

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, dünyaca ünlü iş insanı ve Tesla, SpaceX ve Twitter’ın sahibi olan Elon Musk’ın seçimlerin ilk turu öncesinde yaptığı çıkış ile ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Elon Musk, seçimlere günler kala Ankara’nın Twitter’daki bazı muhalif hesapları engellemesini talep ettiğini söylemiş ve Twitter’ın da buna uyduğunu dile getirmişti. Geçen hafta açıklama yapan Musk’a büyük tepki gelirken, ünlü iş insanı da bu durumu, “Ya Twitter’a erişim tamamen kapanacaktı ya da sadece bazı hesaplar kapanacaktı” demişti.

Wall Street Journal bu durumu da örnek göstererek, “Elon Musk Doktrini: Milyarder, dünya sahnesinde nasıl yol alıyor” başlığını kullandı ve kapsamlı bir analiz yayınladı. Haberde, “İş insanı ABD ile ilgili konularda dobra fakat küresel ölçekte daha uyumlu bir tavır sergiliyor. Kendini ifade özgürlüğü savunucusu olarak tanıtan Musk, ABD’li siyasetçilere karşı çok sert davranıyor fakat konu kendi şirketleri üzerinde etkisi olabilecek yabancı liderlere gelince daha yumuşak bir yaklaşım sergiliyor. Buna Musk Doktrini denilebilir” yorumu yapıldı.

“BU YIL TÜRKSAT 6A’YI GÖNDERECEK”

Musk’ın ABD Başkanı Joe Biden’ı çok sert bir şekilde eleştirebildiğini hatırlatan Wall Street Journal, “SpaceX, diğer ülkelerin teknolojilerini uzaya yönlendirebiliyor örneğin Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında bu yıl içerisinde Türksat 6A iletişim uydusu uzaya gönderilecek. 2021 yılında yapılan anlaşmanın detayları açıklanmamıştı fakat Falcon 9’un kalkışı için standart fiyat 67 milyon dolar olarak resmi internet sitesi üzerinde görülüyor” hatırlatmasını yaptı.

Aralık ayında Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 Dünya Kupası sırasında Katar’da tokalaştığını yazan Wall Street Journal, “Erdoğan, Musk’ın son yıllarda görüştüğü liderlerden sadece biri” yorumuna yer verdi.

Musk’ın Twitter’ı satın almadan önce Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak, “Ukrayna’nın doğusundaki bazı bölgeler Rusya’yı tercih ediyor” yorumunun büyük tepki çektiğini belirten Musk daha sonra ise, “Putin ile sadece bir kere görüştüm ve o da 18 ay önceydi. Konu ise uzaydı” demişti.

Haberde, “Geçen hafta Musk, Twitter’ın Türkiye’de aldığı kararı savunmuştu. Twitter, Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının en zorlu yarışı olarak gösterilen seçimlerden önce bazı içerikleri engellediğini duyurmuştu” denildi. Wall Street Journal’daki haberde Musk’ın açıklamalarının yeni bir tartışma başlattığına da dikkat çekildi.