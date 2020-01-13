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Elon Musk'ın Ay'a Göndereceği Japon Milyarder, Twitter Takipçilerine Para Dağıtacak

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Elon Musk'ın Ay'a göndereceği Japon milyarder Yusaku Maezawa, Twitter takipçilerine bir "sosyal deney" kapsamında para dağıtacak. Deneyin amacı, parayı alan takipçilerin daha mutlu olup olmayacağı.
Elon Musk'ın Ay'a Göndereceği Japon Milyarder, Twitter Takipçilerine Para Dağıtacak

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Twitter'daki takipçilerine para dağıtacağını açıkladı. Maezawa bunu para alan insanların mutlu olup olmayacaklarını anlamak için yapılan bir "sosyal deney" olarak nitelendirdi.

Elon Musk'ın uzaya göndereceği ilk turist olan Maezawa, 1 Ocak'ta attığı tweeti retweet eden takipçileri arasından rastgele 1000 kişiye 1 milyon yen (9 bin dolar, yaklaşık 54 bin TL) verecek. Parayı alan takipçiler, paranın etkisini tespit etmek için düzenli şekilde anket dolduracaklar.

YouTube hesabından yaptığı açıklamada bunun "ciddi bir sosyal deney" olacağını kaydeden Maezawa, akademisyenler ve iktisatçıların da ilgini çekmeyi umut ettiğini söyledi. Ay'a gidecek ilk turist olan Japon milyarder, sanat ve spor arabalara yaptığı harcamalarla bilinmesinin yanı sıra "paranın olmadığı bir dünya" gibi fikirlere verdiği önemle de tanınıyor. Maezawa, tüm yurttaşlara temel gelir ya da koşulsuz gelir verme teorilerini öne çıkarırken, bu fikirler ABD'li Demokratların başkan adaylarından Andrew Yang gibi siyasetçilerce de destekleniyor.

Japon milyarder yeterli paraya ve boş zamana sahip olduğu için bu teorinin hak ettiklerine yönelik daha geniş bir tartışmaya vesile olmak istediğini belirtiyor. Evrensel temel gelir fikri, yapay zekanın insanların işlerini elinden alacağına duyulan korku nedeniyle destek buluyor. Ancak Japonya'nın sıkı iş gücü piyasası nedeniyle bu korkunun henüz belirgin olmadığı da söyleniyor.

Benzer bir yarışmayı 2019 yılının Ocak ayında da yapan milyarden, yaklaşık 1 milyon doları 100 insan arasında dağıtmıştı. Maezawa'nın geçtiğimiz yılki tweeti rekorlar kırmış, 4 milyonun üzerinde insan tarafından retweetlenmişti.Yakın zamanda kız arkadaşı oyuncu Ayame Goriki'den ayrılmasıyla manşetleri süsleyen Maezawa'nın Twitter'de yaklaşık 7 milyon takipçisi var. Japon milyarder gösterişli tüketimi ve hayatın anlamına dair samimi açıklamalarıyla dikkat çekiyor. YouTube'da da yer alan Japon zengin, özel jetiyle olan gezintisinden berberde saç kestirmeye kadar gündelik yaşantısından videoları paylaşıyor.

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