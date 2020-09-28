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Emanetindeki antik kartal heykelini çaldı

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Girne’ye bağlı Lapta’da, üzerinde 1898 yılı damgası bulunan antik kartal heykelini çalan ve “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile tutuklanan Nurhan Erim Yanık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Emanetindeki antik kartal heykelini çaldı

Girne’ye bağlı Lapta’da, üzerinde 1898 yılı damgası bulunan antik kartal heykelini çalan ve “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile tutuklanan Nurhan Erim Yanık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye  mesele ile ilgili olguları aktaran  polis memuru Haluk Ceylan, huzurda bulunan zanlı Nurhan Erim Yanık’ın “EmanetçiTarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Ceylan,7 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lapta'dasakin Hüseyin Cem Paşaoğulları’nınkendisine aitolan eskiden kalma üzerinde 1898 yılı damgası bulunan ve bronzdan mamul kartal heykelini değerini öğrenmesi içinLapta'da sakin zanlı Nurhan Erim Yanık’a eşi aracılığı ile verdiğini, ancak adı edileninsöz konusu tarihten itibaren heykeli geri getirmemesi üzerine polise şikâyette bulunduğunu söyledi. Ceylan, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ifade ederek soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını  değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 3  gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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