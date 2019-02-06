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SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Emiliano Sala'nın bonservisi için yaşamadığının kesinleşmesi bekleniyor!

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Cardiff cephesi, Sala'nın hayatta olmadığına dair kesin belgeleri beklediklerini ifade etti
Emiliano Sala'nın bonservisi için yaşamadığının kesinleşmesi bekleniyor!

Emiliano Sala'nın eski kulübü Nantes'tan bonservis parası talebi geldi. Fransız ekibi, Cardiff City'den 17 milyon Euro'luk bonservis ücretini istedi.

Emiliano Sala'nın acısı henüz sıcaklığını korurken, Arjantinli’nin eski kulübü Nantes'tan bonservisiyle ilgili bir hamle geldi.

BBC'nin haberine göre, Fransız kulübü, Cardiff City'den Arjantinli oyuncunun bonservis ücretini talep etti. Cardiff City 10 gün içinde parayı ödemezse Nantes, yasal yollara başvuracak.

Talep karşısında şaşıran Cardiff cephesi, kontrata bağlı kalacaklarını ancak Sala'nın hayatta olmadığına dair kesin belgeleri beklediklerini ifade etti.

Premier Lig ekibi, bu nedenle Nantes’a ilk taksidi de göndermedi.

Cardiff City'nin kulüp rekoru kırarak 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Emiliano Sala, Nantes’tan eski takım arkadaşlarıyla vedalaşmak için Fransa'ya dönmüş ancak 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak, 21 Ocak akşamı Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Hava Kazaları Araştırma Merkezi, uçak enkazını tespit etmişti.

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