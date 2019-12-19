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En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG’nin yıldızı Mbappe!

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KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.
En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG’nin yıldızı Mbappe!

 Fransız futbolcu Mbappe'nin zirveye yerleştiği listede, 185 milyon Euro değerle PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ikinci sırayı aldı. 10 kişilik listeye Ronaldo'nun alınmaması büyük şaşkınlık yarattı. Mpabbe en yakın rakibine 40 milyon Euro fark attı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 180 milyon avro piyasa değeriyle üçüncülüğü elde etti.

Real Madrid'e transfer olursa Mbappe'nin adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı. İtalya ekibi Juventus'ta oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listenin ilk 10 basamağı şöyle:

10. Antoine Griezmann Barcelona / 125 milyon

9. Kevin De Bruyne Manchester City / 130 milyon

8. Sadio Mane Liverpool / 130 milyon

7. Harry Kane Tottenham / 140 milyon

6. Muhammed Salah Liverpool / 150 milyon

5. Raheem Sterling Manchester City / 150 milyon

4. Eden Hazard Real Madrid / 152 milyon

3. Lionel Messi Barcelona / 180 milyon

2. Neymar PSG / 185 milyon

1. Kylian Mbappe PSG / 225 milyon

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