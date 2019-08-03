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Engelli Hakları İzleme Komitesi Engelli Farkındalığı Haftası’nda seminer verdi

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Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi Üyesi Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun Engelli Farkındalığı Haftası kapsamında düzenlediği seminerde “Web Erişilebilirliği” konusunda bir sunum yaptı.
Engelli Hakları İzleme Komitesi Engelli Farkındalığı Haftası’nda seminer verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr Kaan Uyar sunumunda, Web erişilebilirliği ve standartları nelerdir? Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’sinde ve Europe 2002: Avrupa Birliği Web Erişilebilirlik Kılavuzu ile Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020’da konuyla ilgili hususlar, web erişilebilirliği test araçları, KKTC merkezi ve yerel yönetimler web sitelerinin güncel durumu hakkında bilgi ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

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Komite Hakkında Bilgilendirme Yapıldı…

Öte yandan, Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi tarafından her fakülteden komite temsilcilerinin katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi’nde komite ile ilgili bilgilendirme paneli düzenlendi.

 

Düzenlenen panelde, Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi’nin oluşumundan bahsedilerek, bu oluşumun toplumda engelli bireylerin haklarına yönelik bir farkındalık yaratarak bu yöndeki hak ihlallerine yönelik insanları bilinçlendirmenin önemi vurgulandı. Ayrıca, Komitenin vizyonu ile misyonu kapsamında toplumda engellilerin insan haklarını her alanda görünür kılmak ve söz konusu sorunlarda bilimsel çözüm ile öneriler sunma konusunda fikir birliğine varıldı.

 

Seminerde ayrıca her fakülteden temsilciler söz alarak bilgilendirici, eğitici ve yönlendirici faaliyetler düzenleyerek engelli bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmek, engelli hakları ve evrensel uygulamalara yönelik bir farkındalık yaratmanın komitenin en temel amaçları arasında olduğunu belirttiler.

 

 

 

Engelli Bireylerin yaşam Kalitesini Yükseltecek Çalışmaların Geliştirilmesine Vurgu Yapıldı…

Komitenin Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Fatma Bebiş, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da engelli bireylere yönelik çalışmaların geliştirilmesi yönünde katkı sağlayacaklarını bildirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Başak Bağlama da, engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmalarının arttırılması ve bunun da ötesine gidilerek yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Engelsiz Yaşam Öğrenci Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ise medya ve iletişimde engellilere yönelik çalışmalardan bahsederken, Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Ümran Duman, evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde tüm iç ve dış mekanların engelli bireylerin kullanımına uygunluğunun daha fazla dikkate alındığı tasarım uygulamalarının yaygınlaşması gerekliliğini bildirdi.

 

Komite Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da, engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve hak ihlalleri yanındaki bilimsel bulguların, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yansımaları hususunda bu oluşumun çalışmalarına başlandığını, destek olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. 

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