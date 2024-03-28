Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Madde Tasarrufuna İlişkin Operasyon: Şüpheli Gözaltına Alındı

27 Mart 2024 tarihinde saat 19:30 sularında, Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen güvenlik kontrollerinde, yurt dışına çıkış yapacak olan K.E.M. (K-23) isimli şahsın valizinde yapılan detaylı incelemede, hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı içeren bir adet öğütücü bulundu. Güvenlik birimleri tarafından tespit edilen bu unsurlar, delil olarak alınarak şahsın gözaltına alınmasına neden oldu.