  • BIST 110.672
  • Altın 378,181
  • Dolar 6,8418
  • Euro 7,6862
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Ercan'dan Antalya’ya 'charter sefer' düzenleniyor

» »
Ercan'dan Antalya’ya 'charter sefer' düzenleniyor
Ercan'dan Antalya’ya 'charter sefer' düzenleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, bu gece Ercan Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na charter uçak seferi düzenleneceğini duyurdu.

Açıklama şöyle;

Ercan Havalimanı’ndan bu gece (17 Haziran 2020 Çarşamba)Antalya Havalimanı'na bir charter uçak seferi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Uçakta koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların biletlemesi yapılacaktır.

Vatandaşlarımız bilet satın almak için irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiş olan ilgili firmaya veya KITSAB üyesi bir seyahat acentasına başvurmalıdır.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşlarımız kesinlikle uçağa alınmayacaktır.

Bu sefer ile seyahat eden vatandaşlarımızın yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerekmektedir.

Anılan havalimanında ülkemize giriş öncesinde makamlarımızca gerekli sağlık kontrolü yapılacaktır.

Bilet satın almak için ilgili şirkete ait irtibat ve internet sitesi bilgileri:

0 392 650 44 99

0 533 830 31 31

0 533 820 39 07

0 533 829 44 78

0 533 829 77 05

www.turna.com

Biletler, KITSAB üyesi tüm seyahat acentalarından daalınabilecektir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP’de kabine değişikliğine doğru !..17 Haziran 2020 Çarşamba 10:58
  • Denktaş: “Hükümet istifa etmemeli, seçimler Nisan 2021’e ertelenmeli”17 Haziran 2020 Çarşamba 10:54
  • UBP'de kabine değişikliğine doğru!17 Haziran 2020 Çarşamba 10:50
  • HP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI17 Haziran 2020 Çarşamba 10:47
  • Akıncı-Tatar görüşmesi sona erdi17 Haziran 2020 Çarşamba 10:41
  • Kar-İş Eylemi Sonlandırdı17 Haziran 2020 Çarşamba 10:17
  • Karpaz Gate Marina’ya Yanaşan Yattakiler Karantinaya Alındı17 Haziran 2020 Çarşamba 10:12
  • Korkmazhan: "1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli"17 Haziran 2020 Çarşamba 10:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar’ı Kabul Etti17 Haziran 2020 Çarşamba 09:58
  • Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı17 Haziran 2020 Çarşamba 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti