Ercan'dan Antalya’ya 'charter sefer' düzenleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, bu gece Ercan Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na charter uçak seferi düzenleneceğini duyurdu.

Açıklama şöyle;

Ercan Havalimanı’ndan bu gece (17 Haziran 2020 Çarşamba)Antalya Havalimanı'na bir charter uçak seferi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Uçakta koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların biletlemesi yapılacaktır.

Vatandaşlarımız bilet satın almak için irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiş olan ilgili firmaya veya KITSAB üyesi bir seyahat acentasına başvurmalıdır.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşlarımız kesinlikle uçağa alınmayacaktır.

Bu sefer ile seyahat eden vatandaşlarımızın yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerekmektedir.

Anılan havalimanında ülkemize giriş öncesinde makamlarımızca gerekli sağlık kontrolü yapılacaktır.

Bilet satın almak için ilgili şirkete ait irtibat ve internet sitesi bilgileri:

0 392 650 44 99

0 533 830 31 31

0 533 820 39 07

0 533 829 44 78

0 533 829 77 05

www.turna.com

Biletler, KITSAB üyesi tüm seyahat acentalarından daalınabilecektir.