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Erdoğan: Afrin'e vali ve yerel yönetici atanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'e ilişkin Türkiye'nin planlarını anlatırken "Birkaç gün içerisinde başta vali olmak üzere yerel yönetime ilişkin atamalar yapılacak" dediği belirtildi. Erdoğan Afrin'de ganimet için fetva verenler olduğunu da söyledi.
Erdoğan: Afrin'e vali ve yerel yönetici atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle önceki gün yaptığı toplantıda Afrin konusu da ele alındı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Erdoğan, toplantıda Afrin’de kısa süre atmayı düşündükleri adımlara ilişkin şunları söyledi:

“Birkaç gün içerisinde başta vali olmak üzere yerel yönetime ilişkin diğer atamalar yapılacak. Afrin’de hem güvenlik hem de yaşam koşullarıyla ilgili restorasyon çalışmaları başladı. ÖSO kuvvetlerinin şehirde yağma yaptıklarına ilişkin iddialar üzerine inisiyatif alıyoruz. Kolordu komutanımız bu konuda gerekeni yapacak. Bizdeki fetvacılar gibi, orada da fetvacılar ortaya çıkmış. Savaş ganimetlerinin helal olduğu gibi bir fetva verilmiş. Böyle şey olmaz. Komutanı görevlendirdim, gereği yapılacak. ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili de bir şey yapmamız gerekiyor. Ailelerinin mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili birtakım düzenlemeler yapmak gerekiyor.”

VALİ KİM OLACAK?

Erdoğan’ın bu açıklamalarına ilişkin bilgi veren hükümet kaynakları, Afrin’de kurulacak yerel yönetimin, bölgede yaşayan aşiret ve etnik unsurların temsilcilerinden oluşturulacağı, şehre atanacak valinin de bu kişiler arasından seçileceğini söyledi.  Kolluk güçlerinin ise ise ilk etapta ÖSO’culardan oluşturulacağı iddia belirtiliyor.

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