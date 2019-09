Erdoğan: "KKTC, hakkını nüfus oranıyla alacak"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Reuters'a değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz'deki sondaj çalışması ve Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs adası olarak ele aldığımızda Kuzey-Güney, 3 de garantör ülke var. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Bir de misafir garantör ülke olarak Avrupa Birliği görünüyor. Birçok mevcut liderler benim katıldığım süreçlere onlar katılmadılar. Nedir bu, Bürgenstock zirvesi. Kiminle yaptık bunu, Kofi Annan ile yaptık. Kendisiyle Bürgenstock'ta bir araya geldik. O zaman Yunanistan Başbakanı garantör ülke olarak, biz garantör ülke olarak karşılıklı olarak oturduk, konuştuk. AB'yi temsilen Verheugen geldi. Bu toplantıları yaptık. Önce masadan kalkmak istediler, ancak merhum Kofi Annan, 'Ben söz verdim burada işi bitirmeden kalkamayız' dedi. Bunun üzerine imzaları atmak zorunda kaldılar. Peki, ne oldu? Referanduma gidildi ve referandumda Kuzey Kıbrıs tarafı görüşmeye yüzde 65 ‘evet’ dedi. Güney Kıbrıs yüzde 75 ‘hayır’ dedi. ‘Hayır’ dediği halde Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliğine aldılar, ama Kuzey Kıbrıs'ı almadılar. Bakın bu işlerin dayandığı yerler nereye gidiyor. O günden bugüne adaletsiz yaklaşım, hak hukuk tanımayan bu yaklaşım dünyadaki barışı tehdit ediyor. Kıbrıs'ın etrafında belirlenmiş olan yerler ve buralarda Türkiye'nin de arama yapabileceği, Güney Kıbrıs'ın da arama yapabileceği yerler var. Fakat uluslararası hukuk bu konuda neyi emrediyor? Uluslararası hukuk şunu emrediyor, 'Buradan hangi ürün çıkarsa çıksın, balık ya da petrol olabilir, bunlar nüfusa oranla eşit oranda paylaşılır.' diyor. Bunlar ne yapıyor? Kuzey Kıbrıs'ı bunların tamamından mahrum etmek istiyorlar. Uluslararası hukukta böyle bir şey yok. Neyse bu hakkını nüfusu oranıyla alacak. Güney de hakkı neyse onu alacak. Ama burayla hiç alakası olmayan ülkeler bu denizler üzerinde söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Sıkıntının kaynağı burada yatıyor. "

BATILI ÜLKELERLE ORTAKLIK KONUSU... “HER AN HER ŞEY OLABİLİR”

Türkiye'nin batılı ülkelerle enerji araması konusunda ortaklık yapma ihtimalinin sorulması üzerine, bunun değerlendirilebileceğini belirten Erdoğan, "Bunların hiçbiriyle bir tersliğimiz yok. Her an her şey olabilir. Yapılabilir. Bizim iki tane sondaj gemimiz var. Üçüncüsünün gelme ihtimali var. İki tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bu gemilerimiz çalışmalarına peyderpey başladılar ve devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.