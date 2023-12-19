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Erdoğan Macaristan'da: Ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkaracağız

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Türkiye ve Macaristan arasında ikili stratejik iş birliği konseyi toplantısı yapılırken Erdoğan ve Orban görüşmelerde bulundu
Erdoğan Macaristan'da: Ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkaracağız

Resmi ziyaret için Budapeşte'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'la ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye ve Macaristan arasında ikili stratejik iş birliği konseyi toplantısı yapılırken Erdoğan ve Orban görüşmelerde bulundu.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği Türkiye-Macaristan dostluk anlaşmasının imzalanmasının 100'üncü yıl dönümü olduğunu vurguladı.

"Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı, 6 milyar dolarlık müşterek hedefimize ulaşmakta kararlıyız," diyen Erdoğan " Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın gerek Macaristan'da, gerek Türkiye'de, gerekse üçüncü ülkelerde işbirliğini destekliyoruz. Halihazırda verimli bir işbirliğine sahip olduğumuz savunma sanayii ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz," dedi.

"Orban ile önce akdettiğimiz ortak siyasi bildiriyle stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık," diyen Erdoğan "Bu aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonumuzun da bir göstergesidir. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış törenini bu akşam Cumhurbaşkanı Sayın Novak'ın da katılımıyla Sayın Başbakan ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bir yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır," ifadelerini kullandı.

Orban da, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugün ilişkilerimizi kapsamlı stratejik işbirliğine yükselttik. Bundan ötesi, daha yükseği var mı bilmiyorum. Diplomatik dilde bunun dostluk ve kardeşlik olarak en güçlüsü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Erdoğan Orban'a Togg hediye etti, Orban'ın hediyesi at oldu

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti. Macar lider de karşılığında Erdoğan'a bir at hediye etti.

Erdoğan İki ülke arasındaki ilişkilerin yüzüncü yıldönümüne özel HU TR-100 plakası takılan araç hakkında Orban'ı bilgilendirdi.

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