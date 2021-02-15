Erdoğan'dan ilk 13 şehit açıklaması: Kardeşlerimizi kurtaralım istedik (CANLI)

AK Parti'nin 4 ildeki kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Teröristler alçakça bir katliam yaptı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 ay teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Teröristler alçakça bir katliam yaptı."